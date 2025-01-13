Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 550 Milyon Lira Destek Müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Destek Müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, toplam bütçesi 550 milyon lira olan İkiz Dönüşüm, Yapay Zeka Teknolojileri ile Kurumsal Şirketler ve Startuplar Arası İşbirliklerini Güçlendirme Mali Destek programlarını hayata geçireceğini duyurdu. Bu açıklama, Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi ile Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış töreninde yapıldı.

İkiz Dönüşüm Destek Programı

Bakan Kacır, İkiz dönüşüm konusunda hizmet sunacak sürdürülebilir ara yüz yapıları için 200 milyon lira destek sağlayacaklarını belirtti. Bunun yanı sıra, İstanbul'un yapay zeka alanındaki inovasyonunu artırmayı hedefleyen projelere de 200 milyon lira katkı sunulacak. Kurumsal şirketler ile startuplar arasındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla ise 150 milyon lira destek ayrılacak.

Teknolojik Yeniliklere Vurgu

Kacır, İstanbul'un küresel araştırma, inovasyon ve girişimcilik üssü olma yolunda önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, Türkiye'nin bilim ve teknolojideki yükselişine değindi. Son 22 yılda üniversite sayısının 76'dan 208'e çıkmasının, ülkenin bilimsel araştırma kapasitesini artırdığını belirtti. 22 yıl önce yılda sadece 9 bin bilimsel yayın üretilirken, bu sayının günümüzde 49 bine ulaştığını ifade etti.

AR-GE ve İnovasyon Çalışmaları

Bakan Kacır, Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET'in ses hızını aştığını, ayrıca ilk kuantum bilgisayarının faaliyete geçtiğini açıkladı. 2024 yılının Türkiye için yeni başarıların yılı olacağına inandığını belirtti ve 105 teknoparkta faaliyet gösteren 11 binden fazla teknoloji girişimi ve 1600'ü aşkın AR-GE merkezi ile yürütülen yenilikçi çalışmaların önemine dikkat çekti.

Dijital Dönüşüm ve Gelecek Projeleri

Kacır, dijital dönüşüm sürecinin işletmeler için büyük fırsatlar sunduğuna değinerek, Dijital Avrupa Programı'na katıldıklarını, bununla birlikte KOSGEB destekli dijital dönüşüm projeleri için 300 milyon avro kaynak sağladıklarını söyledi. Ayrıca, Dijital Dönüşüm Destek Programı ile firmaların dijital olgunluklarını analiz etmeyi ve kapsamlı bir yol haritası oluşturmalarını teşvik ettiklerini belirtti.

Bakan Kacır, Türkiye'yi küresel düzeyde ileri teknoloji üretim merkezi haline getirmek amacıyla geliştirdikleri projelerin, ülkenin rekabet gücünü artıracağına olan inancını vurguladı. İki merkezin açılışının Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki hedeflerine ulaşmasına önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.