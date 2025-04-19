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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Genç MÜSİAD'a Vurgu: Türkiye Yüzyılı Hedefleri Devam Ediyor

Bakan Kacır, Genç MÜSİAD Genel Kurulu'nda Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sanayi ve teknolojide hedeflerin sürdüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 15:13
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Genç MÜSİAD'a Vurgu: Türkiye Yüzyılı Hedefleri Devam Ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Önemli Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sanayi ve üretim altyapısının yüksek teknoloji ve katma değer ekseninde güçlendirileceğini vurguladı.

Ülkenin Geçmişi ve Geleceği

Bakan Kacır, 22 yıl öncesinde Türkiye'nin iş gücü ve üretim potansiyelinin kısıtlı olduğunu hatırlatarak, “Yanlış politikalar ve istikrarsızlıklar Türkiye’nin kaderi haline gelmişti. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attığımız adımlarla ülkemizin tarihine yeni bir yön verdik.” dedi. MÜSİAD’ın, Türkiye'nin son 22 yıldaki gelişimine tanıklık ettiğini belirten Kacır, başardıklarıyla daha büyük ve müreffeh bir Türkiye hedefi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Sanayi ve Teknolojide Elde Edilen Kazanımlar

Kacır, Türkiye'nin uluslararası ekonomik ve stratejik yatırımlarıyla sağladığı gelişmelere dikkat çekti. “Sanayide ve teknolojide tarihi kazanımlar elde ettik. İstihdamı 3,9 milyondan 6,7 milyona çıkardık. Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü ise 48 binden 150 bin hektara yükselttik.” dedi.

Teknoloji ve Yatırım Stratejileri

Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) ve HIT-30 teşvik programlarıyla, yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandıracaklarını duyurdu. “Ülkemizi yüksek teknolojili üretimin küresel merkezi haline getirecek adımlar atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İleri Teknoloji ve Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirme

Bakan Kacır, Anadolu şehirlerinde Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kuracaklarını belirterek, “Meslek liseleri ile fen liselerinin güçlü yönlerini birleştirerek nitelikli insan kaynağı yetiştireceğiz.” sözleriyle eğitimdeki hedeflerini açıkladı.

Ticarette Adalet ve Merhamet Vurgusu

Kacır, Gazze'deki duruma da vurgu yaparak, Türkiye'nin mazlumların hukukunu korumak için uluslararası platformlarda sesi yükselen bir ülke olduğunu belirtti. “Sahada ve masada güçlü adımlar atıyoruz.” dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Kacır’a hediye takdim edildi ve aile fotoğrafı çekildi. Tören sonrası Genç MÜSİAD’ın yeni yönetim kurulu da duyuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu'na katılarak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu'na katılarak...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genç MÜSİAD'ın 16. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.

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