Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 500 milyon lira Döner Sermaye Tahsisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 500 milyon lira tahsis edildi; yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı, sermaye artışı ve afet destekleri düzenlendi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:03
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için oluşturulan Döner Sermaye İşletmesine ilişkin esasları belirleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin kapsamı

Yönetmelikle, Bakanlığın döner sermaye işletmesinin yönetimi, denetimi, faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, idari, mali ve bütçe işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sermaye ve finansman

İşletmeye kendi kaynaklarından karşılanmak üzere 500 milyon lira sermaye tahsis edildi. Tahsis edilen bu sermaye, Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek. Ayrıca bağış ve yardımlar, tahsis edilen limitle sınırlı olmaksızın sermayeye ilave edilecek.

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen karlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen tutara ulaşıncaya kadar sermayeye eklenecek. İşletmenin zararları ise geçmiş yıllar zararları hesabında bekletilecek ve ertesi yıllar karlarıyla kapatılacak.

İşleyiş ve taşra hizmetleri

İşletme bütçesinden, taşra dahil hizmet birimleri için satın alınmasında fayda görülen mal ve hizmet alımları toplu yapılabilecek. Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla 5 yılını tamamlamış ihtiyaç fazlası taşınırlar, işletmenin bağlı olduğu idareye devredilebilecek.

Afetlerden etkilenen sanayi bölgelerine kaynak aktarımı

Bakanlığın görev ve faaliyet alanları kapsamında doğal afetler nedeniyle tahrip olan veya zarar gören organize sanayi, endüstri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinin ihyası, yeniden inşası, sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla bağlantılı projeler ile bunların zorunlu altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla döner sermaye bütçesinden Bakan onayıyla genel bütçeye kaynak aktarılabilecek. Kaynak aktarmayla ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek.

Ticaret Bakanlığı düzenlemesi

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle uzmanlık sınavına giriş ile yeterlik sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

