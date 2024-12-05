Sanayide Üretim Endeksi Yüzde 3,4 Düştü: Veriler Açıklandı

Sanayide Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi Düşüşte

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin verimlilik istatistiklerini duyurdu. Verilere göre, sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 oranında azalma gösterdi.

Mevsim ve Takvim Etkilerinin Rolü

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi ise, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılarak yapılan analizde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,48 oranında geriledi. Üretim endeksinin bu yılın üçüncü çeyreğinde, toplam sanayide çalışılan saat başına üretim endeksi, yıllık bazda yüzde 0,3 artış gösterirken, çeyreklik bazda yüzde 1,53 düşüş kaydedildi.

Enerji Sektöründe Artış

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grubu verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde yıllık bazda en fazla artış yüzde 2,72 ile enerji sektöründe gerçekleşti. Diğer yandan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış ise yüzde 0,35 ile dayanıklı tüketim malı sektöründe kaydedildi.