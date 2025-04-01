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Şanlıurfa'da Lisanslı Fıstık Deposu Kuruluyor

Şanlıurfa, lisanslı fıstık deposu ile üretiminde lider olduğu fıstığı daha sağlıklı koşullarda saklayacak.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:41
Şanlıurfa'da Lisanslı Fıstık Deposu Kuruluyor

Şanlıurfa'da 10 Bin Ton Lisanslı Fıstık Deposu İnşası Başlıyor

Türkiye'nin fıstık üretimindeki merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da, ürünlerin kalite standartlarına uygun bir şekilde depolanması amacıyla lisanslı depo inşaatı hızla ilerliyor. Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Faruk Akbaş, bu depo sayesinde fıstık üreticilerinin depolama ve pazarlama süreçlerindeki sorunları çözmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Daha İyi Depolama ve Pazarlama Hedefi

Akbaş, fıstık üretiminde Türkiye'nin %48'ini tek başına ürettiklerini belirterek, "Şanlıurfa’nın lisanslı depoya ihtiyacı var. Şanlıurfa Ticaret Borsası bünyesinde 10 bin ton kapasiteli lisanslı fıstık depomuzun projelerini tamamladık ve yer teminini gerçekleştirdik. Kısa bir süre içerisinde bu depoyu hizmete sunacağız," dedi.

Fıstık Üretimi ve Ekonomik Katkı

Bu yıl 180 bin ton fıstık ürettiklerini dile getiren Akbaş, ürettikleri fıstığı ekonomik açıdan değerlendirmenin önemine değinerek, "Sağlıklı bir muhafaza için lisanslı depolama sisteminin şart olduğunu" vurguladı.

Atıkların Geri Dönüşümü ve Organik Gübre Projesi

Fıstık ağaçlarının budanması sonucunda oluşan atıkları geri dönüşüm yoluyla değerlendirmeyi amaçladıklarını aktaran Akbaş, "Budama atıklarını organik gübre haline getirerek çiftçilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bununla ilgili önemli projelerimiz var, en kısa süre içinde faaliyete geçireceğiz," ifadelerini kullandı.

Halka Açık Şirket Kurulacak

Akbaş, birlik olarak halka açık bir şirket kurmayı hedeflediklerini belirtti. Bu şirket aracılığıyla, üreticiden alınan ürünlerin entegre tesislerde işlenerek hem Türkiye pazarına hem de dünya pazarına gönderileceğini söyledi.

Akbaş, "İnşallah Şanlıurfa fıstığı, hak ettiği zirveye oturacak." diyerek ümitlerini dile getirdi.

Türkiye'nin Antep fıstığı üreticisi konumundaki kentlerinden Şanlıurfa'da, ürünlerin sağlıklı...

Türkiye'nin Antep fıstığı üreticisi konumundaki kentlerinden Şanlıurfa'da, ürünlerin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo için çalışmalar sürüyor. Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Türkiye'nin Antep fıstığı üreticisi konumundaki kentlerinden Şanlıurfa'da, ürünlerin sağlıklı...

Türkiye'nin Antep fıstığı üreticisi konumundaki kentlerinden Şanlıurfa'da, ürünlerin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı depo için çalışmalar sürüyor. Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birlik Başkanı Faruk Akbaş, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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