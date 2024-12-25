Şanlıurfa, Yeni Sanayi Alanı ile Yükselişe Geçiyor

Şanlıurfa Eyyübiye'de Sanayi Alanı Duyuruldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi, yeni bir sanayi alanı olarak belirlendi. Bu karar, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni sanayi alanı, bölgenin ekonomik gelişimini desteklemek amacıyla oluşturuldu.

Balıkesir ve Sivas'ta Yeni Endüstri Bölgeleri

Ayrıca, Balıkesir'in Gönen ilçesi sınırları içerisinde, Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş. Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi olarak tescillenen bir alan da belirlendi. Bunun yanı sıra, Sivas'ın merkez ilçesindeki bir bölge, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknopark Teknoloji Gelişim Bölgesi olarak tahsis edildi.

Bu yeni gelişmelerle birlikte, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sanayi yatırımlarının artması ve ekonomik canlanmanın sağlanması hedefleniyor.