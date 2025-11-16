Sarıgöl’de Örtüaltı Sultaniye Hasadı Sürüyor, Üretici Fiyatlardan Şikayetçi

Manisa Sarıgöl Ovası'nda kasım ortasında örtüaltı Sultaniye hasadı devam ediyor; üreticiler yüksek girdi ve düşük fiyatlardan şikayetçi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:32
Sarıgöl’de Örtüaltı Sultaniye Hasadı Sürüyor, Üretici Fiyatlardan Şikayetçi

Sarıgöl’de örtüaltı hasadı aralıksız sürüyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaş üzüm kesim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Üzümün başkenti olarak bilinen Sarıgöl Ovasında, kasım ayının ortalarına gelinmesine rağmen örtüaltı üzümlerinin kesimi hız kesmiyor.

Hasat ve örtü toplama

2025 yılı çekirdeksiz Sultaniye bağlarında hasat yoğun şekilde sürerken, kesimi tamamlanan bağlardaki koruyucu örtüler de toplanmaya başlandı.

Üreticinin şikayetleri ve fiyatlar

Sarıgöl Ovası’nda bu yıl fiyatların üreticiyi memnun etmemesi, çiftçileri ekonomik açıdan zora soktu. Toplam 113 bin dekarlık alanda dokuz farklı üzüm çeşidi yetiştirilen bölgede üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek, satış fiyatlarının ise düşük olmasından şikayetçi oldu.

Üreticiler, fiyatları şu şekilde paylaştı: iç piyasada yaş üzüm 20-25 lira, ihracatlık üzüm 25-30 lira, çıkma üzüm 17 lira bandında seyrediyor.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE YAŞ ÜZÜM KESİM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR. ÜZÜMÜN BAŞKENTİ OLARAK...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE YAŞ ÜZÜM KESİM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR. ÜZÜMÜN BAŞKENTİ OLARAK BİLİNEN SARIGÖL OVASI’NDA KASIM AYININ ORTALARINA GELİNMESİNE RAĞMEN ÖRTÜALTI ÜZÜMLERİNİN KESİMİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE YAŞ ÜZÜM KESİM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR. ÜZÜMÜN BAŞKENTİ OLARAK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edremit Ticaret Odası İstanbul'daki Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarı'na Katıldı
2
MKE'nin TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi Konya'da Tanıtıldı
3
Spirit of Adventure Bodrum'a Demirledi: 960 Yolcu İle Limanda
4
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Ankara Savunma Sanayinin Kalbidir
5
Adana'ya MYK Belgeli Kazan Operatörü Eğitim ve Sınav Merkezi Kuruluyor
6
Finike'de Portakal Sezonu Başladı: 250 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?