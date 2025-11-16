Sarıgöl’de Örtüaltı Sultaniye Hasadı Sürüyor, Üretici Fiyatlardan Şikayetçi

Sarıgöl’de örtüaltı hasadı aralıksız sürüyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaş üzüm kesim çalışmaları aralıksız devam ediyor. Üzümün başkenti olarak bilinen Sarıgöl Ovasında, kasım ayının ortalarına gelinmesine rağmen örtüaltı üzümlerinin kesimi hız kesmiyor.

Hasat ve örtü toplama

2025 yılı çekirdeksiz Sultaniye bağlarında hasat yoğun şekilde sürerken, kesimi tamamlanan bağlardaki koruyucu örtüler de toplanmaya başlandı.

Üreticinin şikayetleri ve fiyatlar

Sarıgöl Ovası’nda bu yıl fiyatların üreticiyi memnun etmemesi, çiftçileri ekonomik açıdan zora soktu. Toplam 113 bin dekarlık alanda dokuz farklı üzüm çeşidi yetiştirilen bölgede üreticiler, girdi maliyetlerinin yüksek, satış fiyatlarının ise düşük olmasından şikayetçi oldu.

Üreticiler, fiyatları şu şekilde paylaştı: iç piyasada yaş üzüm 20-25 lira, ihracatlık üzüm 25-30 lira, çıkma üzüm 17 lira bandında seyrediyor.

