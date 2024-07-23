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Şarta uyana iki maaş birden! Devletten sürpriz ödeme müjdelendi

Sosyal güvenlik düzenlemelerinde dul aylığının sadece kadınlara verildiği düşüncesi yanlıştır. Eşlerinin ölmesi durumunda erkekler de benzer haklara sahiptir.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 08:15
Şarta uyana iki maaş birden! Devletten sürpriz ödeme müjdelendi

Eşlerden birinin ölmesi durumunda erkek, kendi maaşına ek olarak emekli maaşı gibi dul maaşı da alabilir. Çalışan ya da emekli olmanızın bir önemi yok. Kadınlara tanınan şartları taşımaları halinde erkeklere de ölüm aylığı bağlanabilmektedir.

Vefat eden eşinizin emekli aylığını alabilmeniz için belirli prim koşulları geçerlidir. En az 1800 gün boyunca maluliyet sigortası primi, yaşlılık sigortası primi ve ölüm sigortası primi ödemiş olmanız gerekir. SSK üyeleri için 5 yıllık poliçe süresi ve 900 prim günü gerekmektedir.

"Aylık ödeme tutarı"

Şarta uyana iki maaş birden! Devletten sürpriz ödeme müjdelendi

- Eşiniz SSK veya Bağkur'da çalışıyor veya emekli ise vefat eden eşinizin maaşının %50'sini alabilirsiniz.

- Sigortası olan ancak çalışmayan ve Bağkur üyesi olmayan bir erkek, vefat eden eşinin maaşının %75'ini alabilmektedir.

- Sigortasız, işsiz, emekli olmayan ve çocukları emekli maaşı almayan erkekler %75 oranı dul maaşı alabilirler.

- Ölen eşin emekli sandığı kapsamında olması ve erkeğin de memur veya emekli memur olması halinde %50 oranı dul aylığı alacaktır.

- SSK ve Bağkur üyesi olup çocuğu yoksa %75, tek çocuğu varsa %60, iki ve daha fazla çocuğu varsa %50oranında dul aylığı alır.

Erkekler, eşleri aracılığıyla sağlık sigortası alabiliyor ve evlenmedikleri süre içinde de dul maaşı almaya devam edebiliyorlar. Ayrıca yetim erkek çocuklar da belirli koşullar altında yetim aylığına hak kazanmaktadır.

Dul ve yetim aylığına resmi olarak başvurulmalı ve ölüm tarihinden sonraki ilk ayın başından itibaren başlanmalıdır.

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