Şartları sağlayan gençlere 1.5 milyon TL hibe! Devlet cebinden ödeyecek

Şartları taşıyan gençlere 1.5 milyon TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GENÇLERE 1.5 MİLYON TL ÖDEME

Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre genç çiftçi kredisi 1 milyon TL'den 1.5 milyon TL'ye yükseltildi. Banka tarım alanında genç girişimcilerin artması ve gençlerin tarımsal üretime teşvik edilmesi için 1.5 milyon TL'ye kadar kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Ödemelerden faydalanmak için kadın çiftçilerin 18 yaşını doldurması, en az 8 senelik ilköğretim mezunu olunması; genç çiftçi destekleri için 18-41 yaş aralığında olunması, lise mezunu olmasını, Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi ve tarım ile ilgili meslek yüksekokullarından mezun olunması, askerlikle ilişiği olmaması şartlarının taşınması gerekiyor.





Aynı zamanda üniversitelerin sağladığı Tarımsal Kredi Eğitim sertifikasına da sahip olunması, SGK'ya kayıtlı ücretli çalışılmaması, kredi başvurularının bizzat kişi tarafından yapılması gerekiyor. Bakan Yumaklı ise konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'IPARD ve kırsal kalkınma destekleriyle kadın ve genç girişimcilere pozitif ayrımcılık sağlanıyor. Hibe desteklerinde esas proje limitleri yüzde 100 artırıldı, 7 milyon TL'den 14 milyon TL'ye yükselttik. Yeni hayvancılık yol haritasıyla hayvansal üretimin artırılması için bu pozitif ayrımcılıklar yer alıyor. Uzman Eller Projesi kapsamında başarılı uygulamaları şehirlere gittiğimizde görmenin mutluluğu var. Gençler, siz üretmen için varsanız biz de her zaman sizin yanınızdayız.' Hibe destekleri için başvurular İl-İlçe Tarım Müdürlüklerine yapılıyor. 1.5 milyon TL destek ödemeleri canlı hayvan alımı, basit sera yapımı için inşaat harcamaları, faaliyet konusuyla ilgili ekipman alınması, kiralık işletmelerin kira ücretleri ve işletme giderleri için sağlanabiliyor.