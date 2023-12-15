Satın alabilen neredeyse kalmadı! Kilosu 600 TL'den cep yakıyor

Peynir Fiyatlarındaki Artış: TZOB Lideri Sorunların Çözümünü İstedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülkedeki peynir üretimi ve peynir fiyatlarındaki hızlı artışa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 200'den fazla peynir çeşidinin üretildiğini belirterek, “Üretimdeki sorunlar çözüme kavuşturulmadan dış pazarlarda rekabet etmek mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, düzenlediği görüntülü basın toplantısında peynir üretimi ve taklit tağşiş konularına vurgu yaparak sorunlara çözüm önerileri sundu. Türkiye'de bulunan pek çok peynir çeşidinin sayısının taklit ve tağşiş problemlerini artırdığını belirten Bayraktar, “Bu kadar fazla ürünün takibi ve denetlenmesi zor olurken, son 2 yılda peynir fiyatlarında görülen 4 katlık artış, tüketicilerin alım gücünü azaltıyor.” şeklinde konuştu. Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde devam etti:

Taklik Peynir Halk Sağlığını Tehdit Ediyor!

“Tüketicilerin alım gücündeki azalma, merdiven altı olarak bilinen tağşişli peynir üretimini de etkiliyor. Peynir yapımında süt yağı dışında yağ kullanımı, koyun ve keçi peynirlerine inek sütü karıştırılması, ürün yapısını sertleştirmek için nişasta kullanımı, küf ve maya oluşumunu engellemek amacıyla izin verilen miktarın üzerinde natamisin kullanımı gibi çeşitli yöntemlere başvuruluyor.

“Özellikle tost peyniri, üçgen peynir ve kahvaltılık peynir gibi eritme peynirleri sorunu daha da büyütüyor. Bu peynirler, birçok peynir çeşidinin süt tozu ve tereyağı bazlı süt ürünlerinin ve homojenliği sağlayıcı kimyasal maddelerin karıştırılmasıyla yüksek sıcaklıklarda işlenerek elde edildiği için tağşişe en açık ürünlerdir.





“Ne yazık ki tüketicilerin bütün tağşiş ve taklitleri fark etmesi mümkün değildir. Halk sağlığını tehdit eden bu konuda kontrol ve denetimlerin sıkılaştırılması, taklit ve tağşiş yapmaya kalkışanlara izin verilmemesi gerekiyor. Tüketicilerin ürünleri ambalajlı ve etiketli, güvenilir markalardan almaları faydalarına olacaktır.”

Peynir fiyatlarındaki bu ani yükselişin temelindeki üretim sorunlarına dikkat çeken Bayraktar, özellikle çiğ süt fiyatlarının güncellenmesini ve girdi maliyetlerindeki artışlara karşı etkili önlemler alınmasını talep etti. Türkiye'nin peynir üretiminde kalite ve güvenilirlik standartlarını artırmak için atılacak adımların sektörü olumlu yönde etkileyeceğine vurgu yaptı.





Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de üretilen 200'den fazla peynir çeşidinin sadece yüzde 6,2'sinin ihraç edildiğini dile getirdi. Ülkenin dünya peynir üretim sıralamasında 9. sırada yer almasına rağmen ihracatta 25. sırada bulunmasını vurgulayan Bayraktar, 2022'de üretilen peynirin yalnızca yüzde 6,2'sinin ihraç edildiğini, 2023 yılı ocak-ekim döneminde ise peynir ihracatının 156 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Bayraktar, bu rakamların düşük olduğuna dikkat çekerek, peynir ihracatının artırılması için sadece yeni pazarlara giriş yapmanın değil, aynı zamanda mevcut pazarlardaki payın da artırılması için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

Üretim sürecinde karşılaşılan zorluklara da değinen Bayraktar, bu sorunların dış pazarlarda rekabet etmeyi zorlaştırdığını belirtti. Özellikle yem maliyetlerindeki artışlara karşı etkili önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, üreticilere sürdürülebilir gelir ve tüketicilere uygun fiyatlı gıdalar sunma amacıyla politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Bayraktar, çiğ süt fiyatlarının piyasa koşullarına göre güncellenmesi gerektiğine işaret ederken, süt ürünlerinin tüketim alışkanlığını artırmak için okul sütü programının yeniden başlatılması, sosyal yardımlarda peynire de yer verilmesi ve peynir gibi süt ürünlerinin çeşitlendirilerek tüketiminin artırılması için üretim maliyetlerinin azaltılması gerektiğini dile getirdi.