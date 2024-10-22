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Savaş Ortamının Tesla'sı Ts-2 Araç SAHA EXPO'da Tanıtıldı

Ad Astra'nın geliştirdiği Ts-2 Araç, otonom özellikleri ve hızlı şarj sistemleri ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:36
Savaş Ortamının Tesla'sı Ts-2 Araç SAHA EXPO'da Tanıtıldı

Savaş Ortamının Tesla'sı: Ts-2 Araç

Ad Astra Teknoloji'nin üst yöneticisi Uğur Coşkun, savaş ortamında kullanılabilecek yeni nesil araçları tanıttı. "Ts-2 Araç", hem insansız hem de insanlı olarak operasyonel yetenekler sunuyor.

SAHA EXPO'da Ölçülemeyen Yenilikler

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda, birçok yenilikçi ürün tanıtıldı. Bu organizasyon, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve çeşitli bakanlıkların destekleri ile düzenlendi.

Ts-2 Araç Hakkında Bilgiler

Uğur Coşkun, 1,4-1,8 ton ağırlığındaki Ts-2 modelinin, C-130 araçlarından paraşütle atılabileceğini ve kıyı çıkartmalarında kullanılabileceğini açıkladı. Bu araç, otonom çalışma yeteneği sayesinde düşman bölgesine ulaşabildiğinde kontrolü alan operatörler tarafından yönetilebiliyor.

Askeri İhtiyaçlar için Yenilikçi Çözümler

Ayrıca, Aspower Enerji'nin Genel Müdür Yardımcısı Özkan Sezer, elektrikli araçlar için yerli mobil hızlı şarj sistemlerini tanıttı. Bu sistem, askeri hava araçlarının ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilen bir altyapı sundu.

Deniz Platformlarına Uygun Klavye Lansmanı

Ayrotec Mühendislik’in Kurucu Genel Müdürü Çiğdem Akbaş, deniz platformları için özel olarak tasarlanan klavyeyi ve joystick sistemi hakkında bilgiler verdi. Bu klavyenin askeri standartlara uyumlu ve su geçirmez özellikte olduğu belirtildi.

Yapay Zekanın Değişen Öncelikleri

Mildata Savunma'nın Genel Müdürü Mahmut Bölükbaş, yapay zeka destekli veritabanı sistemlerinin önemine dikkat çekerek, veri işleme süreçlerinde değişim yaşandığını vurguladı.

Yeni Teknolojiler ve Ürün Tanıtımları

Metrohm Türkiye'den Yeliz Yavuz Çelik, el tipi Raman spektrometre ile sahada madde tanıma konusundaki yenilikleri dile getirdi. Diğer şirketlerin de çeşitli ürün lansmanları ile fuara katkıda bulunmasının yanı sıra savunma sanayisinin gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuldu.

Milteksan'dan Yenilikçi CNC Kontrolcü

Milteksan CNC Genel Müdürü Prof. Dr. Onur Tunçer, 4-5 eksen sistemleri ile üretim süreçlerinde yerli çözümler sunmayı hedeflediklerini belirtti. Bu ürün, çeşitli askeri ve sivil alanlarda kullanılabilecek.

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