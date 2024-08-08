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Sberbank’ın Yılın İlk Yarısındaki Net Karı Büyümeye Devam Ediyor

Sberbank, 2023'ün ilk yarısında net karını önceki yıla göre %10,7 artırarak 816,1 milyar rubleye ulaştı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:45
Sberbank’ın Yılın İlk Yarısındaki Net Karı Büyümeye Devam Ediyor

Sberbank'ın İlk Yarısında Net Kar Artışı

Rusya'nın önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Sberbank, 2023 yılının ilk alt ayında net karının %10,7 oranında bir artış gösterdiğini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bankanın net karı, 816,1 milyar ruble (yaklaşık 9,5 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

İkinci Çeyrek Performansı

Bankadan yapılan resmi açıklamada, Sberbank'ın ikinci çeyrek net karının 2023 yılının aynı çeyreğine göre %10,1 artışla 418,7 milyar rubleye ulaştığı belirtildi. Bu olumlu tablo, bankanın sağlam mali yapısının ve yöneticilerinin stratejik kararlarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Öz Sermaye Getiri Oranı Beklentisi

Açıklamada ayrıca yıl sonu itibarıyla öz sermaye getiri oranının %23 seviyesinde gerçekleşeceği tahminleri yapılmakta. Bu göstergeler, Sberbank'ın sürdürülebilir büyüme hedeflerine doğru ilerlediğini gösteriyor.

Geçmiş Yılı Unutmayalım

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Sberbank 1,5 trilyon ruble (yaklaşık 17 milyar dolar) ile tarihi bir net kar elde etmişti. Bu veriler, bankanın sektördeki güçlü performansını artırmaya devam ettiğini ortaya koymakta.

Ruble ve Karlılık İlişkisi

Uzmanlar, rublenin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybının, Rus bankalarının karlılığını olumlu yönde etkilediğini ifade ediyor. Bu durum, Sberbank’ın büyüme ve kar marjlarını korumasında önemli bir rol oynamış olabilir.

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