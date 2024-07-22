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Schneider Electric Secure Power İş Birimi Kıbrıs'ta İş Ortaklarıyla Buluştu

Schneider Electric Secure Power, 2024 hedeflerini tartışmak üzere iş ortaklarıyla Kıbrıs'ta bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:01
Schneider Electric Secure Power İş Birimi Kıbrıs'ta İş Ortaklarıyla Buluştu

Schneider Electric Secure Power İş Birimi, Kıbrıs'ta Toplandı

Schneider Electric'in Secure Power İş Birimi, önemli bir etkinlikte iş ortaklarıyla bir araya geldi. Kıbrıs'ta düzenlenen "Secure Power Partner" etkinliği, sektördeki temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

2024 Stratejileri ve Hedefler Üzerine Görüşmeler

Etkinliğin amacı, Türkiye'den gelen sektör temsilcileri ile birlikte 2024 yılına ait hedeflerin ve stratejilerin tartışılmasıydı. Katılımcılar, gelecek dönem planlamalarını ve sektörel yenilikleri ele aldı.

Sektörel Yenilikler ve Ürün Tanıtımları

Etkinlikte, bulut hizmet sağlayıcıları ve finans, ticaret, sanayi alanlarındaki yenilikler tanıtıldı. Tek faz ve üç faz kesintisiz güç kaynakları, kabin sistemleri, protokol veri ünitesi (PDU) ürünleri ile Ecostruxure yazılım çözümleri hakkında en son gelişmeler paylaşıldı.

İnovasyon ve Müşteri Memnuniyeti Ön Planda

Partnerlerden alınan geri bildirimlerle, Schneider Electric Secure Power İş Birimi, müşteri memnuniyetini ve inovasyonu sürekli geliştirmeyi hedeflemekte. Şirket, sektördeki liderliğini korumak ve iş ortaklarıyla olan işbirliklerini daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edecek.

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