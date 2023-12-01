Seat yıl bitmeden fiyatları güncelledi! 2 modelinde bu fiyatı kaçıran 2024'te dizlerini dövecek

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Bu marka büyük kampanyasını başlattı! Tüm detaylar haberimizde.

Seat yıl bitmeden fiyatları güncelledi! 2 modelinde bu fiyatı kaçıran 2024'te dizlerini dövecek
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Yeni yıla girmeden markalar büyük kampanyalarını duyurmaya devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SIFIR ARAÇ KAMPANYASI BAŞLADI

Volkswagen markasının alt markası olarak araçlarını müşterilerine sunan Seat markası Arona modelinde büyük kampanyasını başlattı. Arona modelin fiyatları 51 bin TL kadar düştü. 1 milyon 25 bin TL'den başlayan araç fiyatları 923 bin TL'ye kadar düştü. Paket fiyat listesi şu şekilde paylaşıldı;

seat arona model kampanyası başladı

-1.0 EcoTSI 95 HP Style model 923 bin TL

-1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style model 1 milyon 83 bin TL

-1.0 EcoTSI 110 HP DSG Xperience model 1 milyon 140 bin TL

Arona model araç 16 inç alaşımlı jantlara, 8 inç dijital gösterge ekranına, 8.25 inç multimedya ekrana, yağmur sensörüne, otomatik iç dikiz aynasına, otomatik kısa farlara, arka park sensörlerine sahip. Aynı zamanda araç park alanlarını tarayıp paralel ve dikey park için en uygun alanı belirleme özelliğine de sahip. 9.2 inç multimedya sisteminde kullanıcılar çok daha konforlu yolculuk yapabiliyor. 

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