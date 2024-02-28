Seç al kampanyasıyla sepetiniz ağzına kadar dolacak! Tüm indirimler bu kampanyada

Migros marketler tarafından başlatılan seç al kampanyasıyla 10 farklı ürün sepette 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli şekilde kampanyaya tabi tutulacak. Sizler de 25 TL ve üzeri alışveriş yaparak uygun fiyatlarla zeytin, havlu kağıt, şampuan, içecek, bisküvi, ketçap gibi ürünler satın almak istiyorsanız; Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyayı muhakkak göz atmalısınız!

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞ YAPMANIZ YETERLİ OLACAK

Migros marketler tarafından başlatılan bu seç al kampanyası doğrultusunda Money kart ile yapılacak olan 25 TL ve üzeri alışverişlerde 3 farklı soğuk içecek çeşiti, bisküvi, ketçap, zeytin, şampuan, saç kremi, havlu kağıt gibi ürünler sepette indirimli şekilde satılacak. Eğer uygun fiyatlarla alışveriş yapmak istiyorsanız; Migros marketlerin seç al kampanyasını kesinlikle kaçırmayın! İşte 25 tl ve üzeri alışverişlerde indirimli şekilde satılacak olan ürünler…



