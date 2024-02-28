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Seç al kampanyasıyla sepetiniz ağzına kadar dolacak! Tüm indirimler bu kampanyada

Migros marketler tarafından başlatılmış olan kampanya doğrultusunda uygun fiyatlarla birbirinden farklı kategorideki ürünleri sepetine eklemek isteyenler yaşadı! Şampuan, havlu kağıt, içecekler, ketçap gibi birçok ürün seç al kampanyasıyla satışa çıkartıldı. İşte Migros marketlerin başlattığı seç al kampanyasının detayları…

Yayın Tarihi: 28.02.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:45
Seç al kampanyasıyla sepetiniz ağzına kadar dolacak! Tüm indirimler bu kampanyada

Migros marketler tarafından başlatılan seç al kampanyasıyla 10 farklı ürün sepette 25 TL ve üzeri alışverişlerde indirimli şekilde kampanyaya tabi tutulacak. Sizler de 25 TL ve üzeri alışveriş yaparak uygun fiyatlarla zeytin, havlu kağıt, şampuan, içecek, bisküvi, ketçap gibi ürünler satın almak istiyorsanız; Migros marketlerin başlatmış olduğu bu kampanyayı muhakkak göz atmalısınız!

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞ YAPMANIZ YETERLİ OLACAK

Migros marketler tarafından başlatılan bu seç al kampanyası doğrultusunda Money kart ile yapılacak olan 25 TL ve üzeri alışverişlerde 3 farklı soğuk içecek çeşiti, bisküvi, ketçap, zeytin, şampuan, saç kremi, havlu kağıt gibi ürünler sepette indirimli şekilde satılacak. Eğer uygun fiyatlarla alışveriş yapmak istiyorsanız; Migros marketlerin seç al kampanyasını kesinlikle kaçırmayın! İşte 25 tl ve üzeri alışverişlerde indirimli şekilde satılacak olan ürünler…

Seç al kampanyasıyla sepetiniz ağzına kadar dolacak! Tüm indirimler bu kampanyada

  • Heinz Ketçap 700 G 
  • Ülker Pötibör Bisküvi 450 G 
  • Lipton Ice Tea Şeftali Light Şekersiz Kutu 6x330 Ml 
  • Lipton Ice Tea Limon Kutu 6x330 ml 
  • Lipton Ice Tea Şeftali Kutu 6x330 ml 
  • Lipton Ice Tea Mango Kutu 6x330 ml 
  • Cem Doğal Yağlı Siyah Sele Zeytin 291-350 800 G 
  • Dove Care Rituals Limited Edition Sıvı Sabun 450 Ml 
  • Dove Nemlendirici Sıvı Sabun Caring 1/4 Nemlendirici Krem Etkili 450 ml 
  • Selpak Yağ Emici Havlu 8'li 

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