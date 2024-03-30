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Seçim seyahatleri sürüyor! Otogarlardaki yoğunlukla birlikte bilet fiyatları da arttı

31 Mart Yerel Seçimlerine 24 saatten az bir süre kala, vatandaşlar oy kullanmak için memleketlerine gitmeye çalışıyor. Ülke genelinde otogarlarda yoğunluk yaşanırken, bilet fiyatlarındaki artış da dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 11:18
Seçim seyahatleri sürüyor! Otogarlardaki yoğunlukla birlikte bilet fiyatları da arttı

Yarın (31 Mart) yapılacak olan yerel seçimler için, tüm yurtta hareketlilik devam ediyor. Seçimlerde oy kullanabilmek için ikametgahlarının olduğu bölgelere gitmeye çalışan vatandaşlar, büyük bir yoğunluğa sebep oldu. Çoğu otobüs firması, talepleri karşılayabilmek için ek sefer düzenlemesine giderken, bilet fiyatlarında da ciddi bir yükseliş olduğu görüldü.

Bazı yolcular ve çalışanlar, otobüs bilet fiyatlarını uçak fiyatlarına yaklaştığını ifade etti. Firma çalışanları, otobüs biletlerindeki bu artışın sebebi olarak artan maliyetleri işaret etti. Akaryakıt fiyatlarının artması ve diğer maliyetlerin yükselmesi nedeniyle bazı firmalar, ek sefer düzenleyemediklerini de belirtti.

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