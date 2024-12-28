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SEDDK'dan Sağlık Sigortalarında Güncelleme: Asgari Teminat Limitleri Yenilendi

SEDDK, vize ve ikamet izni taleplerinde sağlık sigortası teminat limitlerini güncelledi, yeni düzenlemenin amacı kapsayıcılığı artırmak.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:36
SEDDK'dan Sağlık Sigortalarında Güncelleme: Asgari Teminat Limitleri Yenilendi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan Önemli Açıklama

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), "Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yayımladı. Bu genelge ile sağlık sigortalarındaki asgari teminat limitleri günümüz koşullarına uygun şekilde güncellendi.

Yeni Teminat Limitleri ve Uygulamalar

Açıklamada ayrıca, ülke genelindeki 20 kamu hastanesi için özel teminat limitleri belirlendiği ifade edildi. Yapılan düzenlemeyle poliçelerde asgari bir standart sağlanarak, ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin sağlık hizmetlerinin teminat dışında bırakılmaması amaçlandı.

Bu geçici düzenlemeyle sigortanın kapsayıcılığının ve kullanılabilirliğinin arttırılması hedefleniyor. Genelge 1 Nisan 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

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