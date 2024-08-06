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SEDDK'dan Yeni Sermaye Yeterlilik Düzenlemeleri

SEDDK, sigorta ve emeklilik şirketlerinin sermaye yeterlilik ölçümlerinde önemli değişikliklere gidiyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:40
SEDDK'dan Yeni Sermaye Yeterlilik Düzenlemeleri

SEDDK'dan Sermaye Yeterliliği Ölçümünde Yeni Düzenlemeler

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin sermaye yeterliliğinin ölçülmesiyle ilgili önemli değişiklikler yaptı. Yeni yönetmelik, resmi gazete aracılığıyla duyuruldu.

Risk Ağırlıkları Yeniden Belirlendi

Yönetmelik kapsamında artık şirketlerin sahip olduğu ortaklıklar ve gayrimenkullere ilişkin risk ağırlıkları yeniden tanımlandı. Bağlı menkul kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar gibi unsurlar, yatırım ve kullanım amaçlı gayrimenkullerin toplam değeri, diğer varlıklarla birlikte hesaplanarak değerlendirilecek.

Katsayılar Hakkında Detaylar

Belirtilen varlıkların toplamının, nakit ve benzeri varlıklar ile sigortalılara ait finansal yatırımlara oranı yüzde 20'ye kadar 0,15 katsayısı uygulanacakken, bu oranın aşılması durumunda farklı katsayılar devreye girecek. Varlık yeterliliğine sahip olmayan şirketler için bu oran %20'ye kadar 0,15, aşan kısım için ise 1,00 olarak belirlendi. Varlık yeterliliğine sahip şirketler içinse yüzde 20’ye kadar 0,15, yüzde 20 ila 40 arasında 0,3 ve yüzde 40'ı aşan kısım için 0,6 katsayısı geçerli olacak.

Yeni Değişiklikler ve Uygulama Tarihi

Ayrıca, "Reasürans faaliyetlerinden alacaklar ve depolar" kalemi yeniden tanımlanarak, belirli alacaklar için 0,05 katsayısı uygulanacak şekilde güncellendi. SEDDakı, yönetmeliğin bazı maddelerini iptal ederek düzenlemeyi netleştirdi. Bu yeni düzenlemeler, 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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