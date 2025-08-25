SEDDK'den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda yeni düzenleme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge'sinde yapılan değişiklikler, prim tespitinden referans poliçe kurallarına kadar birçok hususu yeniden düzenliyor.

Araç sayısına göre özel-tüzel ayrımı

Genelgenin 2'nci maddesine eklenen fıkra ile, gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin prim tespitinde araç sayısına göre sınıflama getirildi. Buna göre kullanım türü aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel kişi olarak dikkate alınacak.

Ancak, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile İştigal Eden İşletmeler İçin Kısa Süreli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi Düzenlenmesine İlişkin Genelge kapsamında düzenlenen kısa süreli poliçelerde bu hüküm uygulanmayacak.

Referans poliçe kullanımında yeni kurallar

Genelgenin 3'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafik sigortası poliçesi düzenlenirken referans alınabilecek poliçeler için yeni kriterler belirlendi. Buna göre yürürlükte olan poliçe, vadesinin sona ereceği tarihin 14 gün öncesinden itibaren aynı araç için yapılan yenileme teklifleri hariç olmak üzere referans gösterilemeyecek; ancak poliçe aynı araç grubuna aitse referans gösterilebilecek.

Yürürlükteki poliçenin vadesi içerisinde yeni edinilen araç için yeni araca referans gösterilmeksizin poliçe düzenlenmesi ve mevcut aracın poliçesinin genelge hükümlerine göre sonlandırılması halinde, sonlandırılan poliçe bir sonraki yenileme döneminde düzenlenecek poliçeye referans gösterilebilecek. Mevcut ve yeni araç poliçelerine gelen tüm hasarlar basamak hesabında ayrı ayrı dikkate alınacak.

Ayrıca, yeni poliçenin sona erme tarihinden itibaren 10 yıldan daha eski poliçeler referans gösterilemeyecek ve her poliçe yalnızca bir defa referans olarak kullanılabilecek. Birden fazla referans gösterilebilir poliçe olması durumunda sigortalı lehine en avantajlı poliçe esas alınacak.

Hasar bildirimleri ve basamak hesabı

Genelgenin 4'üncü maddenin 1'inci fıkrasına eklenen bent ile, trafik sigortası poliçesi düzenlendikten sonra referans poliçeye ilişkin hasar bildirimi yapılması halinde, bir sonraki yenileme döneminde tanzim edilecek poliçenin basamağı söz konusu hasar bildirimi dikkate alınarak belirlenecek.

Yürürlük

SEDDK, söz konusu değişikliğin uygulamaya giriş tarihinin 1 Ocak 2026 olduğunu duyurdu.