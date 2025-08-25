DOLAR
41 0,34%
EURO
48 0,69%
ALTIN
4.442,4 -0,24%
BITCOIN
4.568.664,37 1,1%

SEDDK'den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Yeni Düzenleme

SEDDK, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası genelgesinde araç sayısına göre özel/tüzel ayrımı, referans poliçe ve hasar bildirimleri düzenlemesi yaptı. Yürürlük: 1 Ocak 2026.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:35
SEDDK'den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Yeni Düzenleme

SEDDK'den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda yeni düzenleme

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Uygulanmasına İlişkin Genelge'sinde yapılan değişiklikler, prim tespitinden referans poliçe kurallarına kadar birçok hususu yeniden düzenliyor.

Araç sayısına göre özel-tüzel ayrımı

Genelgenin 2'nci maddesine eklenen fıkra ile, gerçek kişi işleten adına düzenlenecek poliçelerin prim tespitinde araç sayısına göre sınıflama getirildi. Buna göre kullanım türü aynı araç grubunda 5 (dahil) araca kadar özel, 5 araçtan sonra ise tüzel kişi olarak dikkate alınacak.

Ancak, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile İştigal Eden İşletmeler İçin Kısa Süreli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi Düzenlenmesine İlişkin Genelge kapsamında düzenlenen kısa süreli poliçelerde bu hüküm uygulanmayacak.

Referans poliçe kullanımında yeni kurallar

Genelgenin 3'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafik sigortası poliçesi düzenlenirken referans alınabilecek poliçeler için yeni kriterler belirlendi. Buna göre yürürlükte olan poliçe, vadesinin sona ereceği tarihin 14 gün öncesinden itibaren aynı araç için yapılan yenileme teklifleri hariç olmak üzere referans gösterilemeyecek; ancak poliçe aynı araç grubuna aitse referans gösterilebilecek.

Yürürlükteki poliçenin vadesi içerisinde yeni edinilen araç için yeni araca referans gösterilmeksizin poliçe düzenlenmesi ve mevcut aracın poliçesinin genelge hükümlerine göre sonlandırılması halinde, sonlandırılan poliçe bir sonraki yenileme döneminde düzenlenecek poliçeye referans gösterilebilecek. Mevcut ve yeni araç poliçelerine gelen tüm hasarlar basamak hesabında ayrı ayrı dikkate alınacak.

Ayrıca, yeni poliçenin sona erme tarihinden itibaren 10 yıldan daha eski poliçeler referans gösterilemeyecek ve her poliçe yalnızca bir defa referans olarak kullanılabilecek. Birden fazla referans gösterilebilir poliçe olması durumunda sigortalı lehine en avantajlı poliçe esas alınacak.

Hasar bildirimleri ve basamak hesabı

Genelgenin 4'üncü maddenin 1'inci fıkrasına eklenen bent ile, trafik sigortası poliçesi düzenlendikten sonra referans poliçeye ilişkin hasar bildirimi yapılması halinde, bir sonraki yenileme döneminde tanzim edilecek poliçenin basamağı söz konusu hasar bildirimi dikkate alınarak belirlenecek.

Yürürlük

SEDDK, söz konusu değişikliğin uygulamaya giriş tarihinin 1 Ocak 2026 olduğunu duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 1000 lira 1 kuruş
2
Spot Doğal Gaz: 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 299 lira
3
SEDDK'den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Yeni Düzenleme
4
Türkiye'nin organik ihracatı 1 milyar avroyu aştı
5
Türk Eximbank İlk Yarıda 25,4 Milyar Dolar İhracat Desteği Sağladı
6
TMSF RHG Enertürk İhalesi: Muhammen Bedel 4,6 Milyar TL
7
Türkiye 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda 4 Bronz Madalya Kazandı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan