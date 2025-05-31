SEDDK Heyeti, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde Yer Aldı

SEDDK Heyeti, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ve beraberindeki heyet, Türkiye AlBaraka Zirveleri kapsamında düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katıldı.

SEDDK'den yapılan açıklamada; "Zirveye, katılım finansın önemli bir bileşeni olan katılım sigortacılığını stratejik bir vizyon olarak benimseyen SEDDK, üst düzeyde katılım sağladı." ifadesi yer aldı.

Katılım Sigortacılığı Üzerine Temaslar

SEDDK Başkanı Menteş ve heyetinin zirve boyunca gerçekleştirdikleri temaslar hakkında bilgi veren açıklamada; "Yerli ve yabancı akademisyen ve katılımcılarla katılım sigortacılığının mevcut durumu, Türkiye açısından taşıdığı potansiyel, geleceğe yönelik stratejik hedefler ile bu doğrultuda devam eden Katılım Sigortacılığı mevzuat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu." sözlerine yer verildi.

Ayrıca, kurumu temsilen SEDDK Başkanı Davut Menteş, Başkan Yardımcısı Hande Hatunoğlu Kurtulan ve Katılım Düzenleme Daire Başkanı Şanbaz Yıldırım’ın da zirvede yer aldığı belirtildi.

SEDDK heyeti, ayrıca zirvenin sponsorlarından Türkiye Katılım Sigorta'nın standını da ziyaret ederek, şirket yetkilileriyle sigortacılık alanındaki güncel sektörel gelişmeleri ele aldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş (sol 2) ve beraberindeki heyet, Türkiye AlBaraka Zirveleri kapsamında düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'ne katıldı.