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Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı

Türk Hava Yolları'nın yeni iştiraki AJet, müşterilerine kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor! Yurt içi seyahat tutkunları için harika bir haber var: AJet'in indirimli uçak bileti kampanyasıyla, Sudan'a ulaşmanın keyfi sadece 299 Türk Lirası'na başlıyor. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 22.03.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 17:52
Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı

Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJet, heyecan verici bir indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu ve seyahatseverlere ilk yurt içi fırsatını sunuyor.

Şirketin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, "Türkiye’nin muhteşem güzelliklerine 299 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla uçun. 15-17 Mart tarihleri ​​arasında AJet mobil uygulamasına özel olarak 299 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla biletinizi alın ve 31 Mart-30 Eylül 2024 tarihleri arasında avantajlı fiyatlarla seyahat edin." şeklinde ifadeler kullanıldı.

2008 yılında Türk Hava Yolları'nın alt markası olarak kurulan AnadoluJet, 12 Mart'ta "AJET" adı altında bilet satışlarına başlamıştı. Şimdi ise AJet, bu yılın yaz döneminde filosundaki 95 uçak ile iç hatlarda 41 ve dış hatlarda 52 noktaya olmak üzere toplamda 93 noktaya sefer düzenleyecek.

AJet, küresel ölçekte büyüme hedefi olarak önümüzdeki 10 yıl içerisinde 200 uçaklık filo ile toplam 44 ülkeye uçmayı planlıyor.

Bu kampanya ile Türk Hava Yolları'nın yeni markası AJet, seyahat tutkunlarına unutulmaz bir fırsat sunuyor. Acele edin ve bu avantajlı fiyatlarla Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanını keşfedin!

Şirketin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda,

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