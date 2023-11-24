Sel, kar, fırtına hamsiyi vurdu! Fiyatları gören pes diyor: Hamsiler uçuşa geçti

Olumsuz hava şartları balıkçılığı da kötü etkiledi. 2 gündür Sinop'ta devam eden kötü hava koşulları hamsi fiyatlarını da etkiledi. İşte ayrıntılar.

Sel, kar, fırtına hamsiyi vurdu! Fiyatları gören pes diyor: Hamsiler uçuşa geçti
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Sinop'ta 2 gün süren kötü hava koşulları nedeniyle balıkçılık olumsuz etkilendi. Balıkçılar iki gündür denize çıkmıyor. Hamsinin kilosu 35 liradan 60 liraya çıktı.

balık

Sinop'ta önceki gün çıkan fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Limanda mahsur kalan gemiler balık tutamadı. Balıkçılığın olmayışı fiyatların yeniden yükselmesine neden oldu. Geçtiğimiz günlerde kilogramı 35 liradan satılan hamsinin fiyatı 60 liraya yükseldi. Hamsi fiyatlarındaki artış da balık satışlarını olumsuz etkiledi.

Tezgahlarının boş olduğunu fark eden balıkçı İsmail Değer, şöyle konuştu: "2 gündür hava kötü. Tezgahlar boş. Bütün tekneler Sinop limanında bekliyor. 2 gündür denize açılamıyorlar. Ayrıca dışarıda da balık satıyoruz. Havaların düzelmesini, teknelerin denize açılıp balık tutmasını bekliyoruz" dedi. Satışa sunulan diğer balıklar arasında 80 TL'ye mezgit, 559 TL'ye torik balığı ve 170 TL'ye çipura yer aldı.

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