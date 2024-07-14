Selçuk Geçer bombayı patlattı! Parasını buna yatıranın dünyası başına yıkılacak

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yaşanan belirsizlik ortamında dolar kuru üç ay boyunca beklenmedik bir şekilde sabit seyretti. Bu durum, yatırımcıları Türk Lirası varlıklarına yönlendirerek kısa vadeli bir güven ortamı yarattı. Ancak, uzun vadeli yatırım kararlarının alınmasında temel ekonomik göstergelerin ve global piyasalardaki gelişmelerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar kurunun sabit tutulmasına yönelik eleştirilerde bulunarak, geçmişte yaşanan benzer olayları hatırlattı ve aynı durumun tekrar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

TL’nin Değer Kazandı ve Doların Sabit Kaldı

Enflasyon ve döviz kuru artışıyla mücadele amacıyla Merkez Bankası, politika faizini %50’ye yükseltmiş ve bu seviyede sabit tutmuştu. Bu faiz kararının ardından dolar kuru 32 TL civarında sabit kalmış ve büyük bir artış göstermemişti.





Türkiye’de enflasyon, son günlerde baz etkisiyle düşüş eğilimi göstermeye başladı. Ekonomik politikaların hem döviz kuru hem de enflasyonla mücadelede başarılı olduğu gözlemlendi. Ancak, geleceğe dair beklentiler hala merak konusu. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, mevcut ekonomik politikaların felakete yol açabileceği uyarısında bulunarak, geçmişte yaşanan olayları örnek gösterdi.

Serbest piyasada dolar, 32,9030 TL’den alınıp 32,9050 TL’den satılıyor. Euro ise 35,6040 TL’den alınıp 35,6060 TL’den satılıyor. Dün doların satış fiyatı 32,9130 TL, euronun satış fiyatı ise 35,6160 TL olarak belirlenmişti.