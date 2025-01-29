DOLAR
35,78 -0,11%
EURO
37,2 0,32%
ALTIN
3.168,94 0,19%
BITCOIN
3.651.258,7 -0,64%

SelectUSA 'ABD'ye Yatırım Seminerleri' İstanbul'da Gerçekleştirildi

ABD'ye Yatırım Seminerleri, Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunarak 100 milyar dolarlık ticaret hedefini destekliyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:50
SelectUSA 'ABD'ye Yatırım Seminerleri' İstanbul'da Gerçekleştirildi

SelectUSA 'ABD'ye Yatırım Seminerleri' İstanbul'da Gerçekleştirildi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği iş birliğiyle düzenlenen ABD Ticaret Bakanlığı'nın yatırım çekme programı SelectUSA, İstanbul'da 'ABD'ye Yatırım Seminerleri'ni gerçekleştirdi.

TAİK'ten gelen açıklamalara göre, 150'den fazla iş insanının katıldığı seminerde, Türk yatırımcılar ile Amerikan eyalet yetkilileri arasında ikili görüşmeler yapıldı. 2011 yılında başlatılan SelectUSA programı, Türkiye'de ilk kez kapsamlı bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdi.

Seminere katılan Türk firmalarına Georgia, Maryland, Michigan, Ohio, Güney Karolina ve Virginia eyaletlerindeki yatırım fırsatları tanıtıldı. Teşvikler, vergi avantajları, ve yatırım süreçleri hakkında bilgi aktarımında bulunularak, hukuk, finans, vize ve muhasebe konularında sunumlar yapıldı.

Türk Yatırımcıların ABD’de Başarılı Yatırım Süreci

'Türk Yatırımcıların ABD'de Başarılı Yatırım Süreci' panelinde SelectUSA'in sunduğu teşviklerin Türk yatırımcılara sağladığı katkılar detaylandırılırken, 'ABD Ticari Hizmet Sağlayıcılarının Değerlendirmeleri' panelinde ise ABD'de iş kurma ve diğer prosedürlerle ilgili süreçler değerlendirildi.

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye'de ilk kez düzenlenen SelectUSA etkinliğinin, Türk firmalarına ABD'nin sunduğu yatırım fırsatlarını keşfetmeleri için eşsiz bir platform oluşturduğunu vurgulayarak, bu etkinliğin iki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Özyeğin, özellikle Güney Karolina, Ohio, Virginia, Maryland, Michigan ve Georgia eyaletlerinin Türk yatırımcılar için sunduğu fırsatları da aktardı. Ayrıca, dünyanın en büyük yatırım çekme etkinliği olan SelectUSA Investment Summit'in her yıl Maryland'de düzenlendiğini ve bu yıl 40'ıncı kez gerçekleştirilecek Amerikan Türk Konferansı (ATC) ile aynı haftaya denk geldiğini belirtti.

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, ABD hükümetinin SelectUSA gibi girişimlerle ABD pazarında fırsatlar arayan işletmeleri desteklediğini vurgulayarak, "Hem ABD hem de Türkiye güçlü girişimcilik ekosistemlerine sahiptir. İnovasyon, başarılı işlerin arkasındaki itici güçtür ve bu bağlamda iş birliği olanaklarını artırmak için birlikte çalışmak önemlidir." ifadesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri Oylamasında
2
SelectUSA 'ABD'ye Yatırım Seminerleri' İstanbul'da Gerçekleştirildi
3
Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi 2024'te Rekor Artış Gösterdi
4
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseliyor: En Yüksek 3 Bin Lira
5
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor
6
İngiltere'den Avrupa'nın Silikon Vadisi Planı: 78 Milyar Sterlinlik Yatırım
7
Norveç Varlık Fonu'ndan Rekor Gelir: 222 Milyar Dolar

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı