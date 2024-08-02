Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yeni Halka Arz İzinleri

SPK'dan Bahadır Kimya'ya Halka Arz İzni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arz başvurusunu onayladı. SPK'nın resmi bülteninde yer alan bilgilere göre, şirketin pay başına halka arz fiyatı 51 lira olarak belirlendi.

Diğer Onaylanan Sermaye Artırımları ve İhraçlar

Kurul, ayrıca İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin toplam 200 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımlarını da onayladı.

SPK, Türkiye Sigorta AŞ'nin 3.8 milyar lira, Dap Gayrimenkul Geliştirme AŞ'nin 2.2 milyar lira, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 559 milyon lira, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 379 milyon lira, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 420 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımına da yeşil ışık yaktı.

Tahvil ve Bonolar

SPK, aynı zamanda Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar lira, Deniz Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 600 milyon lira, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'nin 30 milyar lira ve Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin 750 milyon dolar tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracını onayladı.

Yeni Kuruluşlar ve Fonu Onayları

Yeni yatırım ortaklıkları için de izinler verildi. SPK, 500 milyon lira kayıtlı sermaye tavanlı Albayrak Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ile 1 milyar kayıtlı sermaye tavanlı Hera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin kuruluşunu onayladı.

Hukuki İşlemler ve İnternet Siteleri

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptıran 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemleri başlatmaya karar verdi.

Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin sermaye piyasalarındaki dinamizmi ve büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.