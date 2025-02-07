Sevgililer Günü İçin Türkiye'den 75 Milyon Dal Çiçek İhracatı

Türkiye'den Sevgililer Günü'nde Rekor Çiçek İhracatı

Kesme çiçek üretiminin büyük kısmının yapıldığı Antalya'daki seralarda, 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıkları hız kazanmış durumda. Türkiye, bu özel gün dolayısıyla Hollanda, İngiltere, Almanya gibi 30 ülkeye toplam 75 milyon dal çiçek gönderdi.

İhracatta 2025'e Güçlü Başlangıç

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ismail Yılmaz, AA'ya verdiği demeçte, sektörün 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını ve Ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 arttığını belirtti. Yılmaz, Sevgililer Günü sevkiyatlarının da oldukça yüz güldürücü olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, "Bu yıl Türkiye'den 30 ülkeye kesme çiçek gönderdik. Gelen siparişlerin nitelikleri oldukça iyiydi. Gönderdiğimiz yaklaşık 75 milyon dal çiçekten 8-10 milyon dolar gelir bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kırmızı Renk Ağırlıklı Çiçek Üretimi

Yılmaz, Sevgililer Günü için özellikle kırmızı renk ağırlıklı çiçek üretimi yapıldığını, bunun yanında beyaz ve koyu tonlarda çiçeklerin de yer aldığını kaydetti. Karanfil ihracatında dünya genelinde lider konumda olduklarını ifade etti.

Çiçek, Klasik ve Anlamlı Bir Hediye

16 yıldır ziraat mühendisi olarak sektörde çalışan Dönüş Ulaş, kadınlara verilecek en güzel hediyenin çiçek olduğunu vurgulayarak, "Çiçeğin anlamı çok değerli; sevgiyi hatırlatıyor ve insanlara sevildiklerini hissettiriyor." dedi.

Çiçek serasında çalışan Leyla Tutan da erkeklere, eşlerine ve sevdiklerine çiçek almalarını tavsiye etti. Çiçek, sevginin dili olarak her kesim tarafından rağbet gören anlam dolu bir hediye.