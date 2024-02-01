Sevgilime ne alacağım derdine son! 14 Şubat katalogu yayınlandı

Sevgililer gününde sevgilime eşime ne alacağım derdine son verecek aktüel katalog duyuruldu. Tedi marketler çaydanlıktan cam kaselere, kahve setlerinden çay fincan setlerine kadar bir çok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkarttı. Sevgililer gününe özel olarak paylaşmış olduğu bu aktüel ürünler katalogu yarın yani cuma günü itibari ile başlayacak. Yalnızca Tedi market şubelerinde geçerli olacak bu aktüel ürünler kataloğunda yok yok! Eğer sevgilinize birbirinden güzel hediyeler satın almak istiyorsanız, muhakkak marketlerin duyurmuş olduğu bu aktüel ürünler kataloğuna göz atmalısınız. 12 Şubat tarihine kadar geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda eşinize sevginize birbirinden kıymetli hediyelerden birini seçerek satın alabilirsiniz. İşte Tedi marketlerin paylaştığı 2 12 Şubat aktüel ürünler katalogu…

SEVGİLİLER GÜNÜNDE HEDİYE ARAYANLAR O MARKETE KOŞACAK

Sevgililer gününde sevgilisine kaliteli ve uygun fiyata hediye almak isteyen vatandaşlar Tedi marketlere koşacak. 2 12 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak bu aktüel ürünler kataloğunda sevgililer gününe özel olarak bir çok ürün uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. Kutulu kupa mum defter seti, cam vazolu oda kokusu, ahşap fotoğraf çerçevesi, Emaye çaydanlık, demlikli ikili çay fincan seti, pipetli çelik termos bardak gibi ürünler Tedi marketlerin 2 12 Şubat aktüel kataloğunda yerini aldı. 69 TL’den 499 TL’ye kadar değişen fiyatları arasından sizlerde bütçenize ve sevgilinize ya da eşinize en uygun hediyeyi seçerek satın alabilirsiniz.



