SGK bir bir tespit ediyor! e-Devlet'ten kontrol edin: Emekli maaşınız şak diye kesilebilir

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli sayısı rekor seviyeye ulaştı. Ancak bu artış, sahte emeklilik başvurularını da beraberinde getirdi. Erken emekli olanların sayısındaki artış nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), titiz denetimlere hız vererek milyonlarca sigortalıya acil bir uyarı gönderdi.

Emeklilik başvurusunda bulunanlara önemli uyarılarda bulunan SGK yetkilisi Nergis Şimşek, hizmet dökümlerinin detaylı bir şekilde incelenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. SGK müfettişlerinin, sahte işyerleri ve sahte sigortalılık konularında titizlikle araştırma yürüttüğünü belirten Şimşek, sahtecilikle ilgili kodlara dikkat çekti.

Hizmet dökümlerindeki (Ş) Şüpheli, (K) Kontrollü ve (S) Sahte kodları, sigortalıların durumunu belirlemek için kritik öneme sahiptir. Şayet bir sigortalının hizmet dökümünde bu kodlardan herhangi biri varsa, sigorta bu hizmetleri göz ardı eder. Ancak sadece (Ş) Şüpheli kodu, hem bildirimlerde hem de aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınır.





Emekli aylığı alanlar, emekli olanlar ve emekli olmak için çalışanlar, e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmelidir. Şüpheli (K) Kontrollü (S) harflerini gördüklerinde, derhal SGK’ya başvurmalı ve düzeltme talep etmelidir. Bu kodların bulunduğu işyerlerinde sigortası olanlar, çalışmalarını kanıtlamak zorunda kalabilirler. Aksi takdirde emeklilik hakları etkilenebilir. Bu durumu önlemek için dikkatli olunmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır.

SGK'nın bu uyarısı, emeklilik sistemini suiistimal etmeye çalışanlara karşı alınan önlemleri vurguluyor. Sigortalıların bilinçli bir şekilde hareket etmeleri, sahte emeklilik başvurularına karşı mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir. SGK'nın emekli maaşlarında kesinti tehlikesine dikkat çeken acil uyarısı, emeklilik sistemine yapılan sahte başvuruların artmasıyla birlikte ortaya çıkan ciddi bir soruna işaret etmektedir. Bu uyarı, emeklilik sürecinde şeffaf ve adil bir ortamın korunması adına büyük önem taşımaktadır. Emekli adaylarının hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve şüpheli durumları derhal SGK'ya bildirmeleri, bireylerin emeklilik haklarını koruma konusunda kritik bir adımdır. SGK'nın titiz denetimleri, emekli aylıklarının güvence altına alınması ve emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaması için atılmış önemli bir adımdır. Bu bağlamda, toplumun bu konuda duyarlı olması ve sahte emeklilik girişimlerine karşı birlikte hareket etmesi, emeklilik sisteminin sağlıklı ve adil bir şekilde işlemesine katkı sağlayacaktır.