Bist 100
9.363,8 0%
DOLAR
31,12 0,24%
EURO
33,77 0,41%
ALTIN
2.023,96 0,08%

SGK bir bir tespit ediyor! e-Devlet'ten kontrol edin: Emekli maaşınız şak diye kesilebilir

Emekli maaşlarınız kesilebilir! Hemen hesaplarınızı kontrol edin! İşte bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 26.02.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:29
SGK bir bir tespit ediyor! e-Devlet'ten kontrol edin: Emekli maaşınız şak diye kesilebilir

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli sayısı rekor seviyeye ulaştı. Ancak bu artış, sahte emeklilik başvurularını da beraberinde getirdi. Erken emekli olanların sayısındaki artış nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), titiz denetimlere hız vererek milyonlarca sigortalıya acil bir uyarı gönderdi.

Emeklilik başvurusunda bulunanlara önemli uyarılarda bulunan SGK yetkilisi Nergis Şimşek, hizmet dökümlerinin detaylı bir şekilde incelenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. SGK müfettişlerinin, sahte işyerleri ve sahte sigortalılık konularında titizlikle araştırma yürüttüğünü belirten Şimşek, sahtecilikle ilgili kodlara dikkat çekti.

Hizmet dökümlerindeki (Ş) Şüpheli, (K) Kontrollü ve (S) Sahte kodları, sigortalıların durumunu belirlemek için kritik öneme sahiptir. Şayet bir sigortalının hizmet dökümünde bu kodlardan herhangi biri varsa, sigorta bu hizmetleri göz ardı eder. Ancak sadece (Ş) Şüpheli kodu, hem bildirimlerde hem de aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınır.

sgk emekli maaşı

Emekli aylığı alanlar, emekli olanlar ve emekli olmak için çalışanlar, e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmelidir. Şüpheli (K) Kontrollü (S) harflerini gördüklerinde, derhal SGK’ya başvurmalı ve düzeltme talep etmelidir. Bu kodların bulunduğu işyerlerinde sigortası olanlar, çalışmalarını kanıtlamak zorunda kalabilirler. Aksi takdirde emeklilik hakları etkilenebilir. Bu durumu önlemek için dikkatli olunmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır.

SGK'nın bu uyarısı, emeklilik sistemini suiistimal etmeye çalışanlara karşı alınan önlemleri vurguluyor. Sigortalıların bilinçli bir şekilde hareket etmeleri, sahte emeklilik başvurularına karşı mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmelidir. SGK'nın emekli maaşlarında kesinti tehlikesine dikkat çeken acil uyarısı, emeklilik sistemine yapılan sahte başvuruların artmasıyla birlikte ortaya çıkan ciddi bir soruna işaret etmektedir. Bu uyarı, emeklilik sürecinde şeffaf ve adil bir ortamın korunması adına büyük önem taşımaktadır. Emekli adaylarının hizmet dökümlerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve şüpheli durumları derhal SGK'ya bildirmeleri, bireylerin emeklilik haklarını koruma konusunda kritik bir adımdır. SGK'nın titiz denetimleri, emekli aylıklarının güvence altına alınması ve emekli maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaması için atılmış önemli bir adımdır. Bu bağlamda, toplumun bu konuda duyarlı olması ve sahte emeklilik girişimlerine karşı birlikte hareket etmesi, emeklilik sisteminin sağlıklı ve adil bir şekilde işlemesine katkı sağlayacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BAŞAK'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BAŞAK'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''TERAZİ'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''TERAZİ'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''KOVA'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''KOVA'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''ASLAN'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''ASLAN'' burcu yorumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın o tarihte şak diye düşüşe geçecek! Rekordan önce son çıkış için tüyo verdi
2
Çalışmayan kadınlara 15.000 TL destek müjdesi! Evli, bekar fark etmiyor
3
SGK bir bir tespit ediyor! e-Devlet'ten kontrol edin: Emekli maaşınız şak diye kesilebilir
4
Evi olmayanlara devletten 150 bin TL'lik hibe müjdesi! O şartı sağlayanlar hemen yararlanacak
5
TEB Bankası’dan 50 Bin TL kredi trink cebinizde! Yakalayan parasını anında alacak
6
Fiat Fiorino'nun yeni fiyat listesi yüz güldürmedi! Aile arabası sevenler bir tık hüsrana uğrayacak
7
Müstakil ev 589 bin TL'ye satışta! Devlet elini taşın altına koydu: Yetişen alıyor

Paça çorbasının kokusu yok! Faydası neredeyse aynı: Ev yapımı yalancı kelle paça çorbası tarifi

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BALIK'' burcu yorumu

Bankkart'ı olanlar hayallerine uçarak gidecek! 3.000 TL ceplere girecek

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''KOVA'' burcu yorumu

Çay tiryakileri bu indirimi kaçırmamalı! Yüzde 36 indirim kampanyasına imza atıldı

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''OĞLAK'' burcu yorumu

Aile Bakanlığı 2024 Büro Personeli Alımı: Ön Lisans ve Lisans Mezunlarına 379 Kadro, 39 Bin TL Maaş

Acil nakit ihtiyacı olanlara 36 ay vadeli kredi kampanyası! Eşten dosttan borç istetmeyecek

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''TERAZİ'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BAŞAK'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''ASLAN'' burcu yorumu

2024 Büro Personeli Maaşları: Kamu ve Özel Sektör Maaşları