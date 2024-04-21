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SGK'dan 16 milyon emekliye bayram ettiren haber! Artık tamamen ücretsiz oldu

Emeklilere müjde! Artık ücretsiz olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 22:39
SGK'dan 16 milyon emekliye bayram ettiren haber! Artık tamamen ücretsiz oldu

16 milyon emekli ücretsiz faydalanabilecek! SGK açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ OLACAK

SGK emekli vatandaşlara yeni destekleri peş peşe açıklamaya devam ediyor. Emekli vatandaşlar yaşanılan ekonomik sıkıntılar sebebiyle sağlık hizmetinden faydalanırken zorluk yaşıyor. Bu sebeple 2023 senesinde yürürlüğe giren uygulamalarda değişiklik yapılmasına karar verildi. Fizik tedavi gibi pahalı tedavilerin kapsamı genişletilmeye başladı. Geçtiğimiz sene verilen kararla birlikte kaplıca tedavileri de artık GSS kapsamında değerlendiriliyor. Düzenleme sonrasında SSK, Bağ Kur veya Emekli Sandığı'na bağlı olan bütün emekliler kaplıcalardan ücretsiz şekilde faydalanabiliyor. 

emeklilere ücretsiz olacak

Uygulamanın deneme aşaması sona erdi ve önümüzdeki günlerde kalıcı hale getirilmesi planlanıyor. Kaplıcalardan ücretsiz faydalanabilmek için SGK tarafından belirlenen şartların taşınması gerekiyor. Kaplıcalardan faydalanacak emeklinin bir sağlık kurumundan en az bir kere fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekimi tarafından sağlık kurulu raporuna sahip olması gerekiyor. Projeyle birlikte emeklilerin yakınlarına da refakatçi desteği verilecek. Sağlık raporuyla başvuru yapan emekliler 6 ay boyunca kaplıcadan ücretsiz faydalanacak. 6 ay sonrasında tedavi devam ediyorsa tekrar bir rapor daha alınarak tedaviye devam edilebilecek. 

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