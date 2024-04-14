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SGK'dan o maaşı alanlar aman dikkat! Bunu yapmayanın maaşı kesilecek

Devlet tarafından milyonlarca vatandaşa destek ödemesi yapılmaya devam ediliyor. Yapılan destek ödemelerinden biri de ölüm aylığıdır. İşte, ölüm aylığıyla ilgili son detaylar...

Yayın Tarihi: 14.04.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 11:58
SGK'dan o maaşı alanlar aman dikkat! Bunu yapmayanın maaşı kesilecek

Milyonlarca kişiye verilen destek ödemeleri arasında yer alan ölüm aylığı ile ilgili SGK tarafından açıklama yapıldı. SGK tarafından yapılan açıklama kapsamında bazı şartları karşılamayan kişilere ölüm aylığı verilmediği duyuruldu. SGK tarafından yapılan açıklama dikkat çekti. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama kapsamında bazı vatandaşlara bildiğiniz gibi ölüm aylığı verilmektedir. Verilen ölüm aylığına ek olarak 5 bin TL maaş ödemesi yapılacağı da duyuruldu. Fakat bu ödemeden faydalanmak için bazı şartlar var. İşte, detaylar...

5 Bin TL Ek Ödeme Yapılacak! 

SGK tarafından verilen ölüm aylığına ek olarak tek seferliğine 5 bin TL ödeme yapılacağı duyuruldu. 

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Bildiğiniz gibi SGK tarafından verilen ölüm aylığından faydalanmak için sigortalı biri öldükten sonra 1800 gün prime sahip olması ve 5 yıl sigortalı olarak çalışması gerekiyor. Ölüm aylığından ölen kişinin eşi, annesi, babası ve çocukları faydalanabilmekte. Bu aylıktan faydalanabilmek için mutlaka başvuru yapılması gerekir. 

SGK tarafından yapılan açıklama kapsamında;

"Ölüm aylığı alan 3.3 milyon kişi kamu kurumlarına başvuru yaparak tek seferliğine 5 bin TL ödeme alabilir. Bankalar tarafından yapılan uygulamalara göre bu miktar yükselebilmektedir. Anlaşma yapılan bankalar arasında Ziraat Bankası, Halkbank, ING Bank, Fibabank, Akbank, Kuveyttürk, Albaraka Türk, Şekerbank, Finansbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve İş Bankası bulunmaktadır. denildi. 

Ölüm aylığı alan kişilerin bu ödemeden faydalanabilmesi için mutlaka başvuru yapması gerekir. Başvuru yapmayan kişiler bu ödemelerden faydalanamayacağı gibi ayrıca SGK tarafından verilen ödemenin tek seferliğe mahsus yapılacağı duyuruldu. 

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