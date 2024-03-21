SGK destek kasasını açtı! O kişilere geriye dönük 150.000 TL toplu para ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olamayan ve prim ödemelerinde eksiklikleri bulunan çalışanlara yönelik müjdeli bir adım atıyor. SGK, geriye dönük toplu para iadesi yaparak milyonlarca çalışana önemli bir mali destek sunuyor.

2024 yılında brüt asgari ücretin 20 bin 2 TL olarak belirlenmesiyle, bu yeni düzenleme çalışanlara büyük bir rahatlama sağlıyor. İade miktarı, ödenen prim tutarına göre hesaplanacak ve en yüksek iade miktarı brüt asgari ücretin 7,5 katına kadar çıkabilecek. Bu, çalışanların maddi yüklerini hafifletmek ve ekonomik anlamda nefes almalarını sağlamak amacıyla yapılan önemli bir adım.





Başvuru süreci de oldukça basit. Çalışanlar, emeklilik için gerekli şartları sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmek ve iade talebinde bulunmak için SGK'ya başvuruda bulunabilirler. Başvuruların ardından yapılan hesaplamalar sonucunda, başvuru sahiplerinin hesabına toplu şekilde ödeme yapılacak.

Bu uygulama, SGK'nın sosyal yardım politikaları çerçevesinde önemli bir yer tutuyor. Maddi zorluklarla mücadele eden çalışanlar için sağlanacak olan bu destek, sosyal yardım sürecinin bir parçası olarak kritik önem arz ediyor. Çalışanların yüzlerini güldürecek bu gelişme, birçok çalışan için ciddi bir ekonomik rahatlık sağlayacak ve ekonomik güvencelerine katkıda bulunacaktır.