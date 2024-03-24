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SGK'nın şifresini çözen emekliye çift maaş! SSK, Bağkur, EMSAN, EYT'li fark etmiyor

2024'te emeklilerin maaşı iki katına çıkacak! 4A 4B 4C'li emeklilere SGK'dan müjde verildi.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 21:28
SGK'nın şifresini çözen emekliye çift maaş! SSK, Bağkur, EMSAN, EYT'li fark etmiyor

SGK uzmanları yaptıkları açıklamada emeklilerin maaşlarının iki katını alabilmeleri için bir formül yayınladı. Bu, milyonlarca emeklinin maaşlarının iki katını almasının önünü açacak.

Maddi sıkıntıyı aşmanın yolunu arayan emekliler, devletin emekli maaşlarına yeni zam yapacağı müjdesini aldı. Hükümetin 31 Mart seçimlerine rağmen geri adım atmaması Temmuz ayına kadar emeklileri mercek altına aldı ancak SGK uzmanları kaç emeklinin gerekli koşulları karşılayacağından emin değil. Bu makalemizde maaşınızın iki katını nasıl alabileceğinizin detayları yer alıyor..

3600 gün emeklilik şartları nelerdir, 3600 gün prim gününden kimler erken emekli olabilir?

Soru: 1973 doğumluyum. 1 Ekim 1990'da SSK'ya girdim ve 1.457 gün prim ödedim. 2012 yılından bu yana yurt dışında yaşıyorum. Kalan primleri borç alıp 3.600 günde kısmen emekli olabilir miyim?

Cevap: Yurt dışı çalışmanız varsa yurtdışı çalışma süre borçlanması yapabilirsiniz. Ancak yurt dışında çalışırken borçlandığınız günler Bağkur'dan sayılır. Bağ-Kur'da 3600 gün emeklilik yok. Bağkur'dan çekilebilmeniz için minimum 5400 prim gününe ihtiyacınız var. 3943 gün yurt dışında çalışıyorsanız toplam primi karşılamak üzere 5400 gün borçlanarak 60 yaşınızı doldurduğunuz gün Bağ-Kur'dan emekli olabilirsiniz.

SGK çift maaş cetveli 2024

SGK'nın şifresini çözen emekliye çift maaş

Soru: 4/A SSK emeklisi eş dul aylığı alabilir mi? 4/A SSK Emekli olduktan sonra eşlerden biri ölürse diğer eş ölen eşin maaşını alabilir mi?

Cevap: Emekli eşlerden birinin ölmesi durumunda hayatta kalan eş, ölen eş adına ölüm aylığı (dul aylığı) alabilir. Eşinizden dul aylığı almış olmanız sigortalılık durumunuzla ilgili değildir. Eşlerden biri SSK veya Bağ-kur'dan emekli olsa bile, eşlerden birinin ölmesi halinde hayatta kalan eş, ölen eş adına dul aylığı alabilir.

Bu şartı sağlayanlar maaşlarının iki katını alacak. Bu sayede emekli iki maaş alıyor. Başvurular, SGK üzerinden yapılacak. Yukarıdaki tabloya göre başvuru koşullarını sağlayanlara ödenek ödenecektir.

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