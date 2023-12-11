SGK prim borcu ödemeleri için süre daralıyor

Son teslim tarihini kaçıranlar rekor ödemeler yapacak. Yeni yıla birkaç gün kala asgari ücrete zam yapıldığında daha fazla ücrete zam yapılacağı biliniyor. Bu durum SGK prim borçları içinde geçerli olacak. Borcu olanlar o tarihe kadar ödeme yaparlarsa çok karlı olacaklar. Detaylar haberimizde...







SGK PRİM BORCUNU ŞİMDİDEN ÖDEMEYEN FIRSATI KAÇIRIYOR! DOĞUM BORÇLANMASI, ASKERLİK BORÇLANMASI OLANLAR DİKKAT: SON TARİH YAKLAŞIYOR

Milyonlarca insanın 2024 yılında beklediği asgari ücret artışından daha fazla artış gelecektir. Bu durum zaten borçlarını ödemiş olanlar için avantajlıdır. Çünkü asgari ücretin artırılması doğum borcu, askerlik borcu gibi borçları da etkileyecek. SGK primi ödeme zorunluluğu olanlar için önemli tarih 31 Aralık. Peki yılbaşından itibaren sigorta primi borçlanma fırsatını kaçıranların borç miktarı ne kadar artacak? Detaylar burada...

Emekli olduktan sonra SGK primi ödemekle yükümlü olanlar için avantajlı borç ödeme fırsatının sona ermesine sayılı günler kaldı. Asgari ücret artışları sigorta prim ödemelerini doğrudan etkiliyor. Bunun sonucunda gönüllü sigorta primleri ve kredi ücretleri de asgari ücret tutarına kadar artacak.

1 OCAK'A KADAR BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNMAK GEREKİYOR

Bu konu hakkında önemli açıklamalar yapan Dr. Okan Güray Bülbül, “Yeni asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak ve bu tarihe kadar borçlanma talebinde bulunmuş kişilere halihazırdaki asgari ücret üzerinden borçlanma tutarları tebliğ edilecek." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTEKİ ZAM SENARYOLARINA GÖRE BORÇ ARTIŞLARI

Örneğin isteğe bağlı aylık prim ödemesinin asgari tutarı şu anda 4.000.292 lira. Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılırsa bu miktar 6 bin 8 liraya çıkacak. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılması durumunda mevcut tutar 6 bin 438 lira olacak.

Şu anda aylık maksimum isteğe bağlı sigorta primi ödemesi 32 bin 194 liradır. Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılırsa bu tutar 48 bin liraya çıkacak.

DOĞUM BORÇLANMASI VE ASKERLİK BORÇLANMASINI ETKİLİYOR

Bülbül, "Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılırsa günlük 200,5 TL'ye çıkacak" dedi. Yüzde 50 artışla günlük borçlanma ücreti 215 TL'ye çıkıyor. Bunun hem doğum borcu hem de askerlik borcu açısından önemli sonuçları var. Asgari ücret artışı senaryosunun borcu nasıl etkileyeceğini açıklayarak, "Bu miktar farklılaşması anlamına geliyor" dedi.

Öte yandan bir annenin üç çocuğu için borç alması durumunda kendisine ödenecek miktar şu anda 309 bin 21 lira iken yeni yılda asgari ücret 432 liraya çıkacak. Yüzde 40 artış 630 lira olacak. Yüzde 50 artışla 463 bin 530 liraya çıkacak.

"BİR AN ÖNCE BORÇ TALEPLERİNİ İLETMELİLER"

Bülbül ayrıca, "Borçlanmadan yararlananların bu tutardan etkilenmemeleri için bir an önce hak talebinde bulunarak aldıkları tebligatta belirtilen tutarı ödemeleri önemlidir." uyarısında bulundu.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Askerlik borçları 550 günde ödenebilmektedir. Bir yıldır işe gidemeyen bir kişi şimdi başvursa 51 bin 504 lira ödeyecek ama 2024'te asgari ücret yüzde 40 artarsa 72 bin 105 lira, asgari ücret yüzde 50 artarsa 72 bin 105 lira ödeyecek. 70.000 lira ödeyeceksin, 7.256 lira ödeyeceksin.

Bülbül, erken çekilmenin yararlarını şu şekilde değerlendirdi: "Para çekme işlemi ister bugün ister 1 Ocak'ta gerçekleşsin, emeklilik üzerindeki etkisi aynıdır. Dolayısıyla şimdi ödeme yapmak 1 Ocak'tan çok daha iyidir."

SON TARİHE DİKKAT

Sonuçta 31 Aralık, borçların karlı bir şekilde geri ödenmesi için önemli bir tarih. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek.