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Shell'den 2024 Son Çeyrek İçin Zayıf Ticaret Uyarısı

Shell, 2024 son çeyrek LNG üretimini düşürdüğünü ve zayıf ticaret hacmi beklediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 16:15
Shell'den 2024 Son Çeyrek İçin Zayıf Ticaret Uyarısı

Shell'den Üretim ve Ticaret Hacmi Uyarısı

Enerji devlerinden Shell, 2024 yılının son çeyreğine dair sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tahminlerini revize ederek, zayıf ticaret hacmi uyarısında bulundu. Şirket, petrol ve doğal gaz ticareti sonuçlarının önceki çeyreklere göre daha düşük kalacağını belirtti.

Üretim Tahminlerinde Düşüş

Shell, 30 Ocak'ta açıklanacak 2024 yılı sonuçları öncesi yaptığı duyuruda, sıvılaştırma tesislerine daha düşük seviyede gaz teslimatı nedeniyle, 2024 sonu için LNG üretim tahminini daha önceki 6,9-7,5 milyon ton aralığından 6,8-7,2 milyon tona çekti.

Rusya-Ukrayna Savaşı Etkisi

Şirket ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Moskova'nın olası üretim kayıplarına karşı aldığı koruma önlemleri nedeniyle 2022'de yapılan riskten korunma sözleşmelerinin sona ermesini de vurguladı. Bu durumun, yılın son çeyreğindeki ticaret hacminin önceki üç aylık dönemlere göre daha düşük olmasına neden olacağı öngörülüyor.

Açıklamanın ardından Shell'in hisseleri, bugün TSİ 16.00 itibarıyla %2'nin üzerinde değer kaybı yaşadı.

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