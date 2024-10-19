SIAL Paris 2024'e Türkiye'den Rekor Katılım

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı olan SIAL Paris 2024, Fransa'nın başkenti Paris'te kapılarını açtı. Bu yıl 60. yılı kutlanan fuara, 130 ülkeden toplam 7 bin 500 firma katıldı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan Önemli Destek

Türkiye, bu yıl 346 firma ile fuara katılarak İtalya ve İspanya'nın ardından üçüncü büyük yabancı katılımcı konumuna yükseldi. Türk firmaları, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) organize ettiği milli katılım alanında ve bireysel stantlarla 9 farklı ihtisas salonunda toplam 8 bin metrekare alanı kapladı.

İTO Başkanı Avdagiç'in Açıklamaları

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, SIAL Paris'teki hedeflerinin 50 milyar avro satın alma gücüne sahip 8 bin büyük gıda alıcısını buluşturmak olduğunu belirtti. Türk gıda sanayisinin potansiyelinden yararlanmak amacıyla bu fuarda yer aldıklarını ifade etti.

Tarih Boyunca Kayıtlar

Avdagiç, Türk katılımının 1986 yılında, 100 metrekare daha az alanla 10 firma ile başladığını, bu yıl ise 9 ayrı salonda 294 firmayla katılım sağlamalarının heyecan verici olduğunu dile getirdi.

İhracat Verileri

Avdagiç, Türk gıda ve içecek sektörünün bu yılın ilk 8 ayında 17,1 milyar dolar ihracat yaptığını, en çok ihraç edilen ürünlerin buğday unu, fındık ve ayçiçek yağı olduğunu aktardı. İhracatta en fazla iş yaptığı ülkelere ise Irak, Almanya, Rusya, ABD ve İtalya dahil oldu.

Fuar Detayları

SIAL Paris Fuarı’nda 200 ülkeden yüzde 70'i uluslararası 285 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Fuarda toplamda 400 bin ürün sergilenecek ve 23 Ekim'e kadar açık kalacak.

İTO, ayrıca Kanada, Çin, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerdeki SIAL fuarlarına da Türk firmalarıyla katılması sayesinde büyük gıda alıcılarının Türk üreticileri ile buluşmasını sağlıyor.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris 2024, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, fuarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris 2024, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, fuarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı SIAL Paris 2024, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, fuarla ilgili açıklamalarda bulundu.