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Sıfır otomobil 538 bin TL'ye düştü! Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor

Otomobil dünyasının önde gelen markalarından olan Volkswagen ve Hyundai, 538 Bin Türk Lirası seviyesindeki sıfır araçlarıyla müşterileri için oldukça çekici bir kampanyaya imza attılar. Her iki otomobil markası da ÖTV'siz araçlarla piyasaya iddialı bir giriş yaparak tüketicileri sevindirdi. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 31.03.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 10:38
Sıfır otomobil 538 bin TL'ye düştü! Bayilerde iğne atsan yere düşmüyor

Mart 2024'te devam eden ÖTV'siz araç kampanyasıyla birlikte, otomotiv devleri Volkswagen ve Hyundai, tüketicilere cazip fiyat listeleri sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yükselen araç fiyatları ve artan taşıt kredisi faiz oranlarıyla mücadele eden vatandaşlara, benzersiz fırsatlar sunuluyor. İşte, bu önemli gelişmelerin detayları...

Günümüzde araç piyasalarında yaşanan yükseliş ve taşıt kredi faiz oranlarındaki artış, pek çok vatandaşı ekonomik anlamda zor durumda bırakmış durumda. Ancak, 2024 Mart'ında otomobil markaları, bu zorlu süreci bir nebze olsun hafifletmek adına ÖTV'siz araç kampanyalarını duyurdu. Özellikle, stoklarının sınırlı olduğu bilinen Hyundai ve Volkswagen gibi markaların bu kampanyaları, hızlı karar verme gerekliliğini beraberinde getiriyor.


VOLKSWAGEN POLO VE HYUNDAI BAYON'DA ŞAŞIRTAN FİYATLAR!

VOLKSWAGEN POLO VE HYUNDAI BAYON'DA ŞAŞIRTAN FİYATLAR!

Volkswagen Polo'nun 1.0 80 Beygir Impression Manuel Vites versiyonu 578,765 Türk Lirası'ndan başlayarak tüketicilere sunuluyor. Diğer seçenekler arasında ise 1.0 TSI 95 Beygir Life Manuel Vites modeli 610,222 Türk Lirası'ndan, 1.0 TSI 95 Beygir Life DSG Otomatik versiyonu ise 654,556 Türk Lirası'ndan başlıyor.

Hyundai Bayon'un 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Manuel versiyonu ise 538.200 Türk Lirası'ndan başlayarak dikkat çekiyor. Otomatik vites seçeneklerinde ise 1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Otomatik versiyonu 557.500 Türk Lirası'ndan, 1.4 MPI 100 Beygir Style Benzin Otomatik modeli ise 562.450 Türk Lirası'ndan tüketicilere sunuluyor.

Volkswagen Polo fiyatları

1.0 80 Beygir Impression Manuel Vites: 578,765 ₺

1.0 TSI 95 Beygir Life Manuel Vites: 610,222 ₺

1.0 TSI 95 Beygir Life DSG Şanzıman: 654,556 ₺

1.0 TSI 95 Beygir Style DSG Şanzıman: 709,278 ₺

1.0 TSI 110 Beygir Life DSG DSG: 713,000 ₺

1.0 TSI 110 Beygir Style DSG DSG: 740,444 ₺

Hyundai Bayon fiyatları

1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin Manuel: 538.200 ₺

1.4 MPI 100 Beygir Jump Benzin DSG: 557.500 ₺

1.4 MPI 100 Beygir Style Benzin DSG: 562.450 ₺

1.4 MPI 100 Beygir Elite Benzin DSG: 573.700 ₺

1.0 T-GDI 100 Beygir Style Benzin DSG: 599.400 ₺

ÖTV muafiyetiyle sunulan özel fırsatlar, araç alım sürecinde önemli bir avantaj sağlıyor. Ancak, bu özel kampanyadan yararlanabilmek için ÖTV muafiyeti gerekmekte. Gerekli evrakların eksiksiz olarak tamamlanmasının ardından araç satın alma işlemleri gerçekleştirilebilir. Ancak, dikkat edilmesi gereken nokta, stokların sınırlı olmasıdır. Dolayısıyla, ÖTV indiriminden faydalanmak isteyen kişilerin belgelerini hızlı bir şekilde sunarak işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir.

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