Sıfır otomobil almak isteyene 0.99 faizli kredi fırsatı! Yılda bir kez gelen kampanya

Fiat, otomobil almak isteyenler için çarpıcı bir fırsat sunuyor. Mayıs ayının ortalarında duyurulan yeni kampanya kapsamında, 2024 yılı 500e modelleri için geçerli olan yüzde 0.99 faiz oranıyla 12 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor.

Bu özel fırsat, 3 Mayıs'tan başlayarak 4 Haziran'a kadar devam edecek. 300.000 TL'ye kadar olan kredilerde aylık taksit tutarı 27.140 TL olarak belirlenirken, Fiat'ın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilendirme metni kampanya detaylarını açıklıyor.

Kampanya, 0 km 2024 yılı 500e modellerinde geçerli olup, eski araçlarını Fiat yetkili satıcı noktalarına getirip yerine 2024 model 500e satın alan müşterileri kapsıyor. Yapı ve Kredi Bankası aracılığıyla sunulan bu özel kredi imkanından yararlanmak isteyenler için belirli koşullar bulunuyor. 250.000 TL kredi için aylık ödeme seçeneği 22.616,99 TL olup, kampanya detaylarına ilişkin Fiat'ın resmi internet sitesinden daha fazla bilgi edinilebilir.





Otomobil almak isteyenler için Fiat'ın sunduğu bu fırsat, düşük faiz oranıyla dikkat çekiyor. Ancak, bu tür kampanyalardan yararlanmadan önce tüketicilerin dikkatlice koşulları incelemesi ve karşılaştırmalı olarak değerlendirme yapması öneriliyor.

Mayıs ayında otomobil fiyatlarının nasıl bir seyir göstereceği ise küresel ve bölgesel faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Ancak, Fiat'ın sunduğu bu özel faiz fırsatı, araç alımıyla ilgilenenler için önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.