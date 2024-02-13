Sıfır otomobillere 200 bin TL'lik bomba indirim geldi! O modeller ikinci el fiyatına düştü

Artan yeni araba fiyatları otomobil üreticilerinin stoklarını etkiledi. Bu durum firmaları stok modellerde 200 bin liraya varan indirimler sunmaya yöneltti. Kampanya kapsamında sunulan bazı modeller şöyle:

RENAULT





Fransa merkezli otomobil üreticisi Renault, geçen yılın stoklarını Şubat 2024'te kullanmayı planlıyor. Koleos, Icon 1.3 TCe EDC'nin 160 HP versiyonunda 150.000 TL'ye, popüler Austral modelinde ise 2023 adetle sınırlı sayıda 75.000 TL'ye kadar indirimler sunuyor. Ayrıca Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic (Otomatik) 2023 modelinin 90 HP gücündeki versiyonu için 100.000 TL indirimli destek sunulmakta.

Renault ticari araçlarda da benzer indirimler sunuyor. Geçtiğimiz ay Trafic modelinde 120.000 TL, Renault Express Combi modelinde ise 70.000 TL tutarındaki indirimler devam edecek. Ayrıca markanın tüm modellerinde %1,99 faiz oranlı 12 ay kredi desteği ve 'Hemen Al Eylül 2024 Öde' fırsatı da sunulacak.

DACIA





Dacia şu anda yeni bir model hazırlığında. Şu anda "Hemen Al, Eylül 2024'te Öde" kampanyasına ek olarak, 2023 sınırlı sayıda üretilen Duster'ın EDC ile EXPRESSION ECO-G versiyonları için de 50.000 TL takas desteği sunulmakta.

HYUNDAI





Kore markası Hyundai'nin tüm arabalarında indirim sunduğunu söyleyebiliriz. Bu markanın tüm modellerinde “hemen al, 6 ayda öde” seçeneği bulunuyor. Ayrıca aşağıdaki gibi indirim avantajları da vardır:

Yeni i20: 50.000 TL

Elantra: 60.000 TL

Kona: 122.000 TL

Tucson: 95.000 TL

FIAT





Focus ve Mondeo modelleri ile tanınan Ford, şubat ayında araçlarına cazip finansman seçenekleri sunacak. 3.000.000 TL'ye kadar 12 ay vadeli %1,99 faiz oranıyla kredi kullandırılabilmektedir. Aynı koşullar 400.000 TL'ye kadar ticari araçlar için de geçerlidir. Ayrıca yeni elektrikli iş modeli E-Transit ile ilgilenen müşterilere de yüzde 2 indirim uygulanacak.

OPEL





2023 yılında Corsa ve Mokka modellerinin geliştirilmesinde başarı gösteren Opel, 2024 yılında da müşterilerine avantajlı kredi koşulları sunmaya devam etmeyi planlıyor. Kredi faizi için oluşturulan tablo şu şekilde:

Yeni Corsa: 200.000 TL'ye 12 ay vadeli %0,99 faiz

Yeni Corsa Electric: 200.000 TL'ye 12 ay vadeli %0,99 faiz

Mocha Sürümü: 250.000 TL'ye 12 ay vadeli %0,99 faiz

GS ve Ultimate: 300.000 TL'ye 12 ay vadeli %0,99 faiz

Mocha Elektrik: 12 ayda %0,99 faizle 300.000 TL

Crossland: 12 ayda 200.000 TL'ye %0,99 faiz

Astra Edition: 12 ay vadeli 250.000 TL'ye %0,99 faiz

GS ve Ultimate: 300.000 TL'ye 12 ay vadeli %0,99 faiz

Yeni Astra Electric: 300.000 TL'ye 12 ay vadeli %0,99 faiz

Grandland: 300.000 TL'ye 12 ay vadeli %0,99 faiz

PEUGEOT





Peugeot, altı kişilik modellerinde yüzde 0 faizli finansman teklifi sunuyor. İşte bu avantaja sahip modellerin listesi:

208

308

2008

3008

408

508