Sıfır ve ikinci el araç alıcılarına müjde! İşte piyasada son gelişmeler

Sıfır ve ikinci el araçlarda fiyatlar makul seviyelere indi! Piyasada son değişimler ve durum ne?

Sıfır araçlar artık daha kolay ulaşılabilir hale geldi ve ikinci el araçların fiyatları makul seviyelere indi. Bu, 2023’ün sonlarından itibaren bayilerin sunduğu cazip peşin ödeme indirimleri ve faizsiz kredilerle desteklendi.

2024’ün başlarında bile hala sıfır araç kampanyaları sürüyor. Döviz kurundaki yükselişe rağmen, fiyatların azalması, tüketiciler için olumlu bir haber oldu.





İMAS Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel ve Oto galerici Murat Gök piyasadaki son durumu anlattı.

Başkan Ertemel “Pandemi döneminde otomobil sektörü, arz ve talep dengesizliği nedeniyle önemli dalgalanmalar yaşadı ve fiyatlar konusunda ciddi değişiklikler oldu.” dedi.

Bu durum son altı ay boyunca sürdü. Temmuz ayında Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tedbirlerle, kayıt dışı olarak nitelendirilen kişilerin otomotiv sektöründeki etkinlikleri kısıtlandı.

2024 yılı itibarıyla sıfır araçlar artık daha bol hale geldi ve ikinci el araç fiyatları makul seviyelere geldi. Bu durum hala devam ediyor.

2023’ün son aylarında bayiler, sıfır araç alımlarında hem peşin ödeme indirimleri hem de faizsiz kredi fırsatları sunarak bu süreci hızlandırdılar. 2024’ün başlarında ise stokta kalan araçlar için bu tür kampanyalar sürüyor.

Ayrıca döviz kurundaki yükselişe rağmen fiyatların geriye gelmesi mümkün oldu. Bu, son tüketicinin araç alımını olumlu yönde etkiledi. Tahminimize göre, bu trendin bir süre daha sürmesini umuyoruz.

Diğer yandan, oto galerici Murat Gök, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Tüm araç segmentlerinde fiyatlar azaldı. Segmentlere göre bu azalış farklılık gösterdi; bazı araçlarda yüzde 15, bazılarında ise yüzde 20 oranında bir fiyat azalışı oldu.

Ayrıca ilan verme süreçleri zorlaştı ve bu da fiyatları olumsuz etkiledi. Krediye ulaşım da biraz zorlaştı.

Mevduat faizleri yüksek ve insanlar artık arabayı yatırım aracı olarak gör müyorlar, paralarını farklı şekillerde değerlendiriyorlar.

Liste fiyatlarının üzerine ek ücret talep eden bayiler veya kaparoyu alıp teslimatı uzun vadeli erteleyen sıfır araç satıcıları şimdi hemen teslimatlı ve kredili kampanyalar düzenliyorlar, bu da fiyatları aşağı çekiyor."

Kaynak: Gazete Vatan