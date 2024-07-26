Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Ağustos ayında sigara tiryakilerini üzecek bir zam haberi gündeme geldi. 4 Ağustos ile 10 Ağustos tarihleri arasında sigara fiyatlarına yapılacak yeni bir artış, tüketicilerin bütçelerini doğrudan etkileyecek. Bu dönemde sigara paketlerinin fiyatı, paket başına 4 TL artacak. Başkatip Gazetesi’nin elde ettiği bilgilere göre, artış tüm sigara markalarını kapsayacak ve en ucuz sigara paketlerinin fiyatının 70 TL’ye kadar çıkması bekleniyor.

Sigara fiyatlarındaki bu artışın temel nedeni, üretim maliyetlerinde yaşanan artışlar olarak gösteriliyor. Sigara üretiminde kullanılan hammaddelerin ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi, fiyat artışının en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Bu, son bir yıl içinde yapılan üçüncü zam olacak ve önceki artışlarla birlikte en ucuz sigara fiyatı 66 TL’ye ulaşmıştı.





Yükselen sigara fiyatları, tütün kullanımını azaltmayı hedefleyen sağlık politikaları açısından karmaşık etkiler yaratabilir. Uzmanlar, fiyat artışlarının yasadışı tütün satışlarının artışına yol açabileceğini belirtiyor. Yüksek fiyatların, kaçak tütün ticaretinin teşvik edici bir faktör haline gelmesi mümkün. Bu durum, tütün kullanımını azaltmaya yönelik sağlık stratejilerinin etkinliğini sorgulatabilir.

Sigara fiyatlarındaki bu büyük artış, sigara içenler için önemli bir mali yük oluşturacak ve sağlık politikaları üzerinde çeşitli etkiler yaratabilir. Sigara bırakma düşüncesi olanlar için, bu gelişmeler motivasyon sağlayabilir.