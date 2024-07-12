Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sigaraya tokat gibi zam geldi! 10 TL'lik zamla sigara fiyatları sil baştan değişti

Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) artışın ardından, sigara ürünlerinin fiyatlarına ek bir artış daha yansıtıldı. TBYD Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre, British American Tobacco'nun (BAT) ürün gamındaki sigaralara zam uygulandı. 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, BAT markalı sigaraların fiyatları 5 ile 10 Türk Lirası arasında artırıldı.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 13:23
Sigaraya tokat gibi zam geldi! 10 TL'lik zamla sigara fiyatları sil baştan değişti

3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren ÖTV artışının ardından, sigara üreticileri birbiri ardına fiyat güncellemelerini duyurmaya başladı. Philip Morris ve JTI'ın zam kararlarının akabinde, BAT grubu da sigara ürünlerinin fiyatlarında artışa gitti.

sigara zammı

Sigara Fiyatlarındaki Artış ve Piyasa Etkisi

Son yapılan zammın ardından, BAT markasının en ekonomik sigara paketi 61 TL fiyat etiketine ulaştı. Bu gelişme, tütün ürünleri piyasasındaki fiyat dinamiklerinin yeni bir döneme girdiğine işaret ediyor.

TBYD Başkanı'nın Değerlendirmesi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin Başkanı Erol Dündar, son zamların tütün piyasasına olan etkilerini analiz etti. Dündar, tüketicilerin yeni fiyatlandırma politikaları ışığında alışkanlıklarını yeniden değerlendirmelerinin önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

4A- 4B- 4C'liye Temmuz müjdesi! Zam sonrası ek ödemelerde zam onayı! Temmuz maaşlarında ödeniyor

Toyota'dan galericileri alt edecek kampanya! Cherry'den bile daha ucuz SIFIR ARAÇ

Emekli maaşı alan herkese 30.000 TL ödeme sözü! Tek işlemi yapmak yetiyor

Devlet Su İşleri personel alımına start verdi! 18-35 yaş arası başvuru şartlarına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

18 yaş üzeri sağlık personeli alımı! En az ilkokul mezunları başvurabilecek

Kiracılar pürdikkat kesilecek! Geçmişte yapsanız dahi IBAN detayı pahalıya patlayacak

Toyota'dan galericileri alt edecek kampanya! Cherry'den bile daha ucuz SIFIR ARAÇ

Emekli maaşı alan herkese 30.000 TL ödeme sözü! Tek işlemi yapmak yetiyor

Devlet Su İşleri personel alımına start verdi! 18-35 yaş arası başvuru şartlarına dikkat

4A- 4B- 4C'liye Temmuz müjdesi! Zam sonrası ek ödemelerde zam onayı! Temmuz maaşlarında ödeniyor

Sigaraya tokat gibi zam geldi! 10 TL'lik zamla sigara fiyatları sil baştan değişti

Banka banka gezmeye son! O banka anında 100.000 TL kredi veriyor: Genç, yaşlı ayrımı yok

3 Gün sonra zamlı ödemeler başlıyor! Hemen TCKN ile takip edin

Büyükşehir belediyesine KPSS şartsız personel alımı! Yüksek maaş fırsatı verilecek

Severek tükettiğiniz o besinler midenizi deliyor! Öğrenince bir daha evinize sokmayacaksınız

En az lise mezunu olmak şart! Et ve Süt Kurumu kadrolu personel alımını duyurdu