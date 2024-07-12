Sigaraya tokat gibi zam geldi! 10 TL'lik zamla sigara fiyatları sil baştan değişti

3 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren ÖTV artışının ardından, sigara üreticileri birbiri ardına fiyat güncellemelerini duyurmaya başladı. Philip Morris ve JTI'ın zam kararlarının akabinde, BAT grubu da sigara ürünlerinin fiyatlarında artışa gitti.
Sigara Fiyatlarındaki Artış ve Piyasa Etkisi
Son yapılan zammın ardından, BAT markasının en ekonomik sigara paketi 61 TL fiyat etiketine ulaştı. Bu gelişme, tütün ürünleri piyasasındaki fiyat dinamiklerinin yeni bir döneme girdiğine işaret ediyor.
TBYD Başkanı'nın Değerlendirmesi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği'nin Başkanı Erol Dündar, son zamların tütün piyasasına olan etkilerini analiz etti. Dündar, tüketicilerin yeni fiyatlandırma politikaları ışığında alışkanlıklarını yeniden değerlendirmelerinin önemine dikkat çekti.