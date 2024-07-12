Sigaraya tokat gibi zam geldi! 10 TL'lik zamla sigara fiyatları sil baştan değişti

Özel Tüketim Vergisi'ndeki (ÖTV) artışın ardından, sigara ürünlerinin fiyatlarına ek bir artış daha yansıtıldı. TBYD Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre, British American Tobacco'nun (BAT) ürün gamındaki sigaralara zam uygulandı. 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, BAT markalı sigaraların fiyatları 5 ile 10 Türk Lirası arasında artırıldı.