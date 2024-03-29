Sigorta girişi o yıllar olanlar oh çekecek! SGK iade ediyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaş için heyecan verici yeni bir adım atıyor. Emeklilik yaşını geçirmiş ancak gereken prim gün sayısını tamamlayamamış olanlar için sunulan toplu prim iadesi programı, erken emeklilik kapılarını aralıyor. Bu özel fırsat, emeklilik için gerekli prim gün sayısını dolduramamış olan vatandaşlara biriken primlerini toplu olarak geri alma imkanı sunarak, emeklilik sürecine önemli bir destek sağlıyor. SGK, bu uygulamanın detaylarını vatandaşlarla paylaşarak emeklilik sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Toplu prim iadesi programı kapsamında, emeklilik için gereken prim gün sayısına ulaşamamış ancak emeklilik yaşını doldurmuş bireyler için büyük bir önem taşıyor. Bu uygulama ile birlikte, vatandaşlar biriken primlerini geri alarak, bu kaynakları farklı bir ihtiyaçları için kullanabilecekler.

Özellikle değişen yaşam koşulları ile ve ekonomik ihtiyaçlar göz önüne alındığında, bu fırsatın önemi daha da artıyor.

SGK'nın sunduğu bu yeni fırsatlar arasında en dikkat çekici olanlardan biri toplu prim iadesi olmaktadır. Emeklilik sürecinde destek arayan vatandaşlar için önemli bir adım olan bu program, geleceğe daha güvenli adımlarla ilerlemeyi büyük ölçüde hedefliyor. Emeklilikte erken bir dönemde rahat bir geçiş sağlamak isteyenler için bu fırsat, önemli bir avantaj sunuyor.





SGK'DAN YENİ EMEKLİ ADAYLARINA YENİ FIRSAT





SGK prim iadesi, belirli şartları karşılayan kişiler tarafından talep edilebilir. İki ana kategoride değerlendirilen bu iadeler, aşağıdaki koşulları sağlayanlara sunulmaktadır:

Yaşını ve hizmet süresini tamamlamış ancak prim gün sayısı eksik olanlara yapılan toplu prim iadesi: Bu durumda olanlar, emeklilik için gereken yaş ve sigortalılık süresini tamamlamış ancak prim gün sayısında eksiklik bulunan kişilerdir.

Birden fazla işverenden maaş alan ve asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden prim ödeyenlerin primlerinin toplu olarak iadesi: Bu gruptaki kişiler, yüksek gelire sahip olduğu için asgari ücretin 7,5 katı üzerinden prim ödemesi yapıyorlarsa ve birden fazla işverenden maaş alıyorlarsa, bu kapsamda değerlendirilirler.

SGK prim iadesi talep eden kişilerin aşağıdaki şartları eksilsiz karşılaması gerekmektedir:

SGK bünyesinde 4A sigorta türüne mensup bir işte çalışmamak. (BAĞKUR 4B sigorta türü için de geçerlidir)

Emeklilik için gerekli yaş ve sigortalılık süresini tamamlamış olmak. (Erkeklerde 25+ yıl, kadınlarda 20+ yıl çalışmış olmak)

SGK'dan dul veya yetim aylığı almamak.

Bu şartları karşılayan bireyler, SGK prim iadesi için başvuruda bulunabilirler.

SGK, prim iadesi için iki farklı kategoride başvuruları değerlendiriyor. Birincisi, yaşını ve hizmet süresini tamamlamış ancak prim gün sayısı eksik olanlara yapılan toplu prim iadesi. İkincisi ise birden fazla işverenden maaş alan ve asgari ücretin 7,5 katından fazla aylık kazanç üzerinden prim ödeyenlerin primlerinin toplu olarak iadesi.

SGK prim iadesi almak isteyenlerin belirli şartları karşılaması gerekiyor. Bunlar arasında, SGK bünyesinde 4A sigorta türüne mensup bir işte çalışmamak, emeklilik için gerekli yaş ve sigortalılık süresini tamamlamış olmak ve SGK'dan dul veya yetim aylığı almamak yer alıyor.

Başvuru süreci oldukça basit. İlk adım olarak bireylerin bizzat kendileri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurması ve dilekçe yazması gerekiyor. Başvurunun ardından SGK, gereken şartların karşılanması durumunda prim iadesini nakit ve toplu olarak yapabiliyor. Başvurular ayrıca e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. SGK'nın "Toptan Ödeme Talebi" hizmeti kullanılarak başvuru yapılabiliyor.

SGK prim iadesi hesaplaması, sigorta koluna ve sigorta başlangıç tarihine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 1 Ekim 2008'den önce SSK'lı olarak sigortalananlar, o tarihe kadar olan brüt kazancın %20'sini iade alabilirken, 2008'den sonra sigortalananlar brüt kazancın %9'u oranındaki primi iade alabiliyorlar.