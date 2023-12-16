Sigorta girişi olanlara başvurular açıldı! 150 bin TL faizsiz kredi...

Sigortası olanlara müjde geldi! 150 bin TL kredi ödemesi yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Sigorta girişi olanlara başvurular açıldı! 150 bin TL faizsiz kredi...
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Devlet destekli 150 bin TL faizsiz kredi ödemesi başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEVLET DESTEKLİ 150 BİN TL KREDİ DESTEĞİ

Sigorta girişi olan vatandaşlara 150 bin TL faizsiz kredi ödemesi yapılacağı duyurusu geldi. Devlet destekli kredi 2 sene geri ödemesi ve aylık 3 bin 200 TL taksit ödemesiyle verilecek. Ekonomik anlamda vatandaşın mağduriyeti günden güne artarken devlet destekli kredi kampanyaları yoğun ilgi görüyor. 

150 bin tl faizsiz kredi desteği başlıyor

150 bin TL faizsiz kredi kampanyası 6 sene vadeli ve 2 sene geri ödemesiz şekilde verilecek. 150 bin TL kredi ödemesinin aylık taksit tutarı 3 bin 200 TL olacak. 150 bin TL kredi ödemeleri Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yapılacağı için henüz kredinin hangi tarihte verileceği resmi olarak açıklanmadı. 

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