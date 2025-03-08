Sigorta Sektöründen 2025 İçin Yüzde 35-40 Büyüme Beklentisi

Türkiye Sigorta Birliği, 2024'te 838 milyar lira prim üretimi gerçekleştiren sigorta sektörünün 2025'te büyüme hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 00:41
Sigorta Sektöründen 2025 İçin Yüzde 35-40 Büyüme Beklentisi

Sigorta Sektöründen Umut Veren Büyüme Rakamları

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2024 yılı itibariyle sigorta sektöründe 838 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdiğini ve 2025 yılı için %35-40 arasında büyüme beklentisi içinde olduğunu açıkladı. TSB Yönetim Kurulu, basın mensuplarıyla düzenlenen iftar programında sektördeki teknik sonuçları ve gelecekteki beklentileri paylaştı.

Finansal Sağlamlık ve Büyüme

TSB Başkanı Uğur Gülen, 2024 yılının sigorta sektörü için güçlü bir büyüme ve finansal sağlamlık yılı olduğunu belirtti. Gülen, öz sermaye büyüklüğünün %74 artışla 265,3 milyar liraya ulaştığını ifade ederek, "Bu durum, sigorta şirketlerinin uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kapasitesini de güçlendirdi," dedi. Ayrıca, toplam aktif büyüklüğün %61 artışla 2,29 trilyon liraya ulaştığını vurgulayarak, bu büyümenin finansal istikrarı güçlendirdiğini belirtti.

Büyüme Hedeflerinde Enflasyonun Etkisi

Gülen, sektörde enflasyonun etkisinin azalmasıyla birlikte gerçek büyüme rakamlarının ortaya çıkacağını kaydetti. "2024'ü 838 milyar lira prim üretimi ile kapattık. 2025'i ise %35-40 büyüme oranıyla kapatmayı hedefliyoruz," diyen Gülen, fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte enflasyondan arındırılmış gerçek büyüme rakamlarını görebileceğimizi sözlerine ekledi.

Trafik Sigortasında Zorlayıcı Durum

TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, trafik sigortasındaki maliyet baskısının arttığını belirtti. 2024 sonunda trafik sigortasındaki teknik zararın 34,9 milyar liraya ulaşacağını ifade eden Yaşar, fiyat baskısının zorunlu tarife sisteminden kaynaklandığını, serbest tarifeye geçişle birlikte daha rekabetçi bir ortamın oluşacağı öngörüsünde bulundu.

2024’te Yükselen Vergi ve Kar Rakamları

TSB Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Neciboğlu, 2024 yılında sektörün ödediği toplam verginin %73 artarak 87 milyar liraya ulaştığını belirtti. Bu rakamın 24 milyar lirası kurumlar vergisi, 63 milyar lirası dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Ayrıca, sektördeki teknik karın %69 artarak 103,6 milyar lira seviyesine ulaştığını ifade etti.

BES'te Güçlenen Katılım ve Fon Büyüklüğü

TSB Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısının toplamda 17 milyonu aştığını belirtirken, 18 yaş altındaki katılımcı sayısının ise 1,4 milyon civarında olduğunu ifade etti. Fon büyüklüğünün 1,4 trilyon lira seviyesine ulaştığını vurguladı.

Tam Sürekli Dönüşüm ve Reformlar

Erol Öztürkoğlu, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile büyük değişimlerin yaşanacağını belirterek, bu sistemin Türkiye'de çok basamaklı emeklilik yapısına geçişin temel taşlarından biri olacağını açıkladı. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin sektör üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, sigorta sektörünün etki alanını genişletecek reformların geleceğini kaydetti.

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