Sigorta Sektörünün Aktif Büyüklüğü 2,9 Trilyon TL'ye Ulaştı: Prim Üretimi 576,3 Milyar TL

Sigorta Sektöründe Güçlü Büyüme: Aktifler ve Sermaye Öne Çıkıyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre 2025'in ilk yarısında sigorta sektörünün toplam aktif büyüklüğü %56 artışla 2,9 trilyon liraye ulaştı. Aynı dönemde özsermaye %58 artışla 324,1 milyar lira seviyesine yükseldi.

Prim Üretimi ve Branş Dağılımı

Yılın ilk yarısında toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %51 artışla 576,3 milyar lira oldu. Hayat dışı branşların toplam içindeki payı %86, hayat ve bireysel emeklilik branşlarının payı %14 olarak gerçekleşti. Hayat dışı segmentte trafik %23, sağlık %22 ve yangın/doğal afetler %16 en yüksek prim üretimine sahip alanlar olarak öne çıktı.

Finansal Dayanıklılık ve Karlılık

Güçlü sermaye yapısı, sigorta şirketlerinin risklere karşı dayanıklılığını artırarak ekonomik dalgalanmalara karşı esneklik sağladı ve yeni yatırımları destekledi. TSB açıklamasında yatırım gelirlerinin teknik karlılıktaki baskıları önemli ölçüde telafi ettiği; ancak faiz oranlarında beklenen düşüşün gerçekleşmesi halinde bu katkının azalabileceği vurgulandı. Bu nedenle sektörün sürdürülebilir karlılığının yatırım gelirlerinden ziyade teknik faaliyetlerden sağlanacak karla güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Doğru fiyatlama, etkin hasar yönetimi ve sağlam rezerv politikalarının teknik karı destekleyerek uzun vadeli istikrarlı karlılığın ana belirleyicileri olmaya devam edeceği belirtildi.

TSB Başkanı Uğur Gülen'in Değerlendirmesi

Uğur Gülen sektöre ilişkin değerlendirmesinde, "Sigorta sektörü, aktif büyüklüğünü 2,9 trilyon liraya çıkararak yalnızca finansal istikrarını güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda ekonomimize uzun vadeli ve sürdürülebilir kaynak sağlamaya devam etti." ifadelerini kullandı.

Gülen, güçlü bilanço ve artan sermaye gücünün sigortalılar ve yatırımcılar için güven ortamını pekiştirdiğini, önceliklerin sigortalılık oranlarının yükseltilmesi, dijitalleşme, ürün çeşitliliği ve müşteri odaklı yaklaşımların güçlendirilmesi olduğunu kaydetti. "Sigorta sektörü hem sosyal refahın yükselmesi hem de sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi açısından stratejik bir rol üstleniyor. Biz de bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde ilerlemeyi sürdüreceğiz." cümlesiyle açıklamayı sonlandırdı.