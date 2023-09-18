Simit Sarayı halka arz oluyor: SPK talebi onayladı

DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) Halka Arzı İle Yatırımcıların Gözü Borsada!

Simit Sarayı'nın büyük halka arzı, finans dünyasında heyecan yaratıyor. SPK onayıyla gerçekleşecek olan bu olayda, şirket sermayesini artırarak 75 milyon TL'lik hisse senedini halka arz edecek. Pay başına fiyatı 10,24 TL olan bu büyük halka arzın talep toplama tarihleri 21-22 Eylül olarak belirlendi. Yatırımcıların merakla beklediği bu olay, Türk finans piyasalarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Borsa İstanbul'da heyecanla beklenen bir halka arz haberi daha geldi! Simit devi olarak bilinen DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arz talebi ile yatırımcıları heyecanlandırdı. Şimdi merak edilen sorular şunlar: Simit Sarayı ne kadarlık bir hisse satacak ve hisse fiyatı ne olacak?

Son bilgilere göre, Simit Sarayı'nın halka arz fiyatı 10,24 TL olarak belirlendi. Bu önemli adımı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşecek olan Simit Sarayı halka arzı, Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Şimdi gözler, Simit Sarayı halka arzına talep gösteren yatırımcıların merak ettiği bir diğer konuya çevrildi: Hangi yatırımcı ne kadarlık bir lot alabilecek ve talep toplama ne zaman başlayacak? Simit Sarayı'nın halka arzı için merakla beklenen bu detaylar da artık gün yüzüne çıkmış durumda.





21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan büyük halka arz haberi finans dünyasını heyecanlandırdı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan karara göre, DMR Unlu Mamuller'in (Simit Sarayı) 110,3 milyon TL olan sermayesini artırarak 185,3 milyon TL'ye çıkaracak. Bu artış sırasında ise 75 milyon TL'lik hisse senedi halka arz edilecek. İşte dikkat çeken detaylar:

Halka arzın fiyatı SPK tarafından resmi olarak açıklandı ve her pay için 10,24 TL olarak belirlendi. Böylece şirketin toplam değeri 1 milyar 897 milyon lira olacak ve halka arzla toplanması planlanan miktar ise 768 milyon lira olarak öngörülüyor.

Talep toplama tarihleri belirlendi ve 21-22 Eylül tarihleri bu önemli olay için işaret edildi. Halka arz fiyatının 10,24 lira olacağını da hatırlatmakta fayda var.

Hisse dağılımında ise önemli bir ayrıntı var. Tahsilat planına göre, bu büyük halka arza katılacak yatırımcılar arasında şu dağılım öngörülüyor: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar (%54), Şirket Çalışanları (%2), Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%29), Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%15).

Öngörülere göre, bireysel yatırımcılara eşit olarak dağıtılacak lotlar yatırımcı başına 16-18 arasında olacak gibi görünüyor. Bu büyük halka arz, finans piyasalarında büyük bir ilgi ile karşılanıyor ve yatırımcılar için heyecanlı bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.