Şimşek açıkladı: Gelir beyannamesi vermeyen 400binden fazla kişi bulunuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, gelir vergisi beyannameleri ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 400 binden fazla mükellefin kira gelir beyannamesi vermediğini, bu tür kayıt dışı durumlarla sonuna kadar mücadele edileceğini açıkladı.

Bakan Şimşek, 2023 yılında kira, menkul sermaye gibi yollardan gelir elde eden 1.8 milyon mükellefin ve ticari, zirai ve serbest meslek gibi kazançlarla gelir elde eden 2.6 milyon mükellefin gelir vergisi beyannamesi vermiş olduğunu, ancak 400 binden fazla mükellefin ise beyanname vermemiş olduğunu belirtti. Şimşek, henüz beyanname vermeyenler için pişmanlık hükmünü hatırlattı.

Belirtilen süreye kadar beyanname vermeyen mükellefler, pişmanlık hükümden faydalanarak ceza işlemlerden muaf olabilecekler.