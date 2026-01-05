DOLAR
Sinop'ta Esnaf Kredilerinde Faiz İndirimi: Yıllık Oran %25'ten %20'ye

Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi, 05 Ocak itibarıyla işletme ve yatırım kredilerinde yıllık faizi %25'ten %20'ye düşürdü.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:01
Sinop'ta Esnaf Kredilerinde Faiz İndirimi

Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, esnaf ve sanatkârlara yönelik kredi faiz oranlarında indirime gitti.

Detaylar

26.Bölge Birliği Başkanı ve Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cemal Gürsel Öz, yaptığı açıklamada; kooperatif kefaletiyle esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak yeni işletme ve yatırım kredilerinde, 05 Ocak tarihi itibarıyla yıllık faiz oranının %25'ten %20'ye düşürüldüğünü belirtti.

Yeni faiz oranının aylık karşılığının ise %1,66 olduğu ifade edildi.

Başkan Öz, faiz indiriminin tüm esnaf ve sanatkârlara hayırlı olmasını dileyerek, kooperatif olarak her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

