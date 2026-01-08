THY'den 100 Milyar TL'lik Yatırım: 8 Yeni Tesisin Temeli Atıldı

THY'den 100 milyar TL'lik yatırım: 8 yeni tesisin temeli İstanbul Havalimanı'nda atıldı

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye’nin havacılık altyapısını güçlendirecek ve küresel rekabet gücünü artıracak kapsamlı bir yatırım programını başlattı. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere birçok noktada toplam yatırım değeri 100 milyar TL'yi aşan sekiz yeni tesisin temeli törenle atıldı.

Törene katılanlar ve vurgulanan hedefler

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri ile Türk havacılığının önde gelen isimleri katıldı. Bakan Uraloğlu, etkinlikte Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisinin, dünyanın en büyük uçak ikram tesisinin ve dünyanın en büyük kargo terminali olacak SmartIST'in ikinci fazının da aralarında bulunduğu projelerle Türkiye’nin havacılıkta yeni bir eşiği geride bırakacağını vurguladı.

Projelerin içeriği ve takvimi

Temeli atılan yatırımlar arasında Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesi bulunuyor. Yıllık 4,5 milyon ton kapasiteye ulaşması planlanan bu kargo merkezi, 2027-2028 döneminde kademeli olarak tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca günlük 500 binden fazla kişiye hizmet verebilecek kapasitede olan ve faaliyete geçmesi öngörülen Türk Hava Yolları Ana İkram Binası da projeler arasında yer alıyor. Toplam sekiz yatırımın tümü için benzer tamamlanma dönemleri planlanıyor.

Ekonomik katkı ve istihdam beklentileri

Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2033 vizyonu doğrultusunda filonun yanı sıra altyapının da güçlendirildiğini belirterek, bu yatırım hamlesinin Türkiye’yi küresel havacılık merkezlerinden biri haline getirme vizyonunun somut göstergesi olduğunu söyledi. 2026 yılında başlayacak olan projelerle ilk etapta 26 bin kişilik yeni istihdam yaratılacağını, tüm fazlar tamamlandığında ise toplam istihdamın 36 binin üzerinde olmasının beklendiğini aktardı. Bolat ayrıca, şirketin bugün ülke ekonomisine olan katkısının 65 milyar dolar olduğunu ve 2033'te bu rakamı 144 milyar dolar'a yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bu adımlarla THY, kargo operasyonlarından teknik bakım kapasitesine, ikram merkezlerinden entegre operasyon çözümlerine kadar geniş bir alanda altyapıyı güçlendirerek hem istihdam hem de ekonomik katkı açısından önemli bir dönüşüm öngörüyor.

