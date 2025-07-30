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Sinop’ta Kırsal Kalkınmaya 56 Milyon Liralık Hibe Desteği

Sinop’ta 13 projeye 56 milyon 578 bin 453 lira hibe desteği sağlanacak. Destekler tarım ve hayvancılık alanında önemli gelişmeler yaratacak.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 17:06
Sinop’ta Kırsal Kalkınmaya 56 Milyon Liralık Hibe Desteği

Sinop’ta Kırsal Kalkınmaya 56 Milyon Liralık Hibe Desteği

Sinop’ta, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde, toplamda 56 milyon 578 bin 453 lira hibe desteği sağlanacak. Bu destek, kırsal alandaki 13 projeye yönlendirilecek.

Vali Özarslan Proje Sahipleriyle Bir Araya Geldi

Vali Mustafa Özarslan, Valilik toplantı salonunda hibe desteği alacak proje sahipleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen programın, Sinop’ta tarım ve hayvancılık alanında önemli adımlar atılmasını sağladığını ifade etti.

Projelerin Detayları

Vali Özarslan, destek almaya hak kazanan projelerden 7'sinin kırsal altyapı, 6'sının ise tarıma dayalı ekonomik yatırım olduğunu belirtti. “Bu destekler, aile işletmeciliğini geliştirmeye yönelik altyapılar kurma amacı taşımaktadır. Hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri, modern ekipmanlarla desteklenecek.” dedi.

Üretim Kapasitesinde Artış Bekleniyor

Özarslan, desteklerin gıda işleme, paketleme, depolama tesisleri, yenilenebilir enerji sistemleri ve bilişim altyapıları gibi birçok alanda üretim kapasitemizde artış sağlayacağını vurguladı.

Protokoller İmzalandı

Konuşmasının ardından Vali Özarslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ile birlikte, 56 milyon 578 bin 453 lira hibe verilecek projelerin protokolünü imzaladı.

Sinop'ta, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 13 projeye, 56...

Sinop'ta, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 13 projeye, 56 milyon 578 bin 453 lira hibe desteği sağlanacak. Vali Mustafa Özarslan, Valilik toplantı salonunda hibe desteği alan proje sahipleriyle bir araya geldi.

Sinop'ta, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 13 projeye, 56...

Sinop'ta, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında 13 projeye, 56 milyon 578 bin 453 lira hibe desteği sağlanacak. Vali Mustafa Özarslan, Valilik toplantı salonunda hibe desteği alan proje sahipleriyle bir araya geldi.

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